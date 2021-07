AT&T anuncia la venta de las operaciones de entretenimiento de Vrio a Grupo Werthein

Grupo Werthein y AT&T* (NYSE:T) anunciaron hoy que Grupo Werthein ha llegado a un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., de AT&T. Grupo Werthein es un holding privado, con más de 100 años de trayectoria y presencia regional e internacional, con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria y bienes raíces.

Grupo Werthein ha acordado adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe.

Vrio ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a través de DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO. Vrio ofrece entretenimiento de alta calidad que incluye eventos deportivos, contenidos internacionales y programación exclusiva. Vrio entrega contenidos en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción (OTT) que brinda acceso online a una variedad de programación en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

“Nuestra visión del futuro será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos, alineados con los hábitos de cada uno de nuestros suscriptores y especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmó Darío Werthein, accionista, Grupo Werthein.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k. Las operaciones de broadband de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se transferirán al Grupo Werthein al cierre de la transacción.