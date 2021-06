Concurso internacional incluye a Ecuador como destino influyente en la escena electrónica

Ecuador figura como uno de los destinos más influyentes a escala mundial en la escena electrónica, gracias al lugar de entretenimiento Lost Beach Club, ubicada en Montañita – Santa Elena.

Como un reconocimiento, en mayo de 2020, se hizo el lanzamiento oficial del libro “100 of The World’s Best Clubs: The amazing venues that define the global electronic music scene”, de la revista británica DjMag, donde se le hace este distintivo al país.

¿Cómo votar por Ecuador?

Actualmente están abiertas las votaciones para los Top 100 clubs del mundo edición 2021, donde se espera ascender de posición y así seguir posicionando al Ecuador y Lost Beach Club como uno de los mejores destinos de todo el mundo en el atractivo nicho del turismo de clubbing.

A nivel local el panorama es alentador; se espera que, para finales de agosto de 2021, la mayoría de la población adulta en el Ecuador esté completamente inmunizada, según el plan de vacunación lanzado el 31 de mayo por el Gobierno entrante de Guillermo Lasso. Esto genera gran expectativa y un escenario favorable para el sector del ocio nocturno, el cual ha atravesado unas de sus peores crisis, con millones de dólares en pérdidas y la supresión de miles de fuentes de empleo.