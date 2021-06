Freddy Cevallos: “El Gobierno debe tener sensibilidad con la situación económica actual”

Para el Managing Partner de UHY Assurance & Services, Freddy Cevallos B., el Gobierno tiene un gran desafío para plantear la reforma tributaria que ha anunciado. La propuesta debería ser consistente con la realidad económica y social que atraviesa el país.

Definitivamente no es el momento de ser agresivos en el reto de obtener mayores ingresos tributarios, porque impactar en una población que viene de cierres de actividades por la pandemia sería un error económico, político y social. Así de contundente es Freddy Cevallos, cabeza de UHY Assurance & Services, una firma de auditores, contadores y consultores con más de 17 años en el mercado ecuatoriano.

Cevallos considera que el Gobierno tienen una cirugía de alto detalle, porque la propuesta que envíe la Asamblea nacional debería ser completamente técnica y muy contrastada con la situación actual política y económica. “Dicen que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Eso hoy es muy aplicable. No debemos olvidar lo que pasó y pasa en Colombia. Aunque el Presidente ha señalado que no incrementará impuestos, es necesario llegar a equilibrios y, especialmente, tener la sensibilidad de ponerse en los zapatos del otro”.

Ante lo cual plantea que sería mejor permitir que las compañías se acerquen a la autoridad tributaria para conseguir una extensión de plazos y formas de pago de sus contribuciones pendientes, incluso, se atreve a decir, que este pago no incluya intereses y multas. “Claro, habría que analizar caso por caso, pero no creo que estas empresas no han pagado porque no han querido sino por los efectos de la pandemia y la pospandemia han sido negativos”.

Gracias a su contacto permanente con los sectores empresariales, Cevallos dice que el empresariado, en general, ve con optimismo el futuro con el nuevo Gobierno, porque es un cambio de timón, un refrescamiento de conceptos. Eso sí, están expectantes desde una perspectiva válida de lo que pueda proponer, en este caso, con la reforma tributaria. “Presionar por la vía de impuestos a las empresas, a los comerciantes, a los ciudadanos en estos momentos sería como querer sacarle sangre al cangrejo, como si lleváramos a una persona que necesita sangre a donar una pinta. Es impensable, ya no hay de dónde sacar dinero”.

En el plano político, Cevallos considera que, más allá de las buenas intenciones, planes y conceptos que tenga el Presidente, debe complementarlo con técnicos y administradores que puedan leer anticipadamente los procesos. “Todos estamos esperando que estas expectativas se cumplan como realidades para seguir avanzando.”

El panorama para UHY

“Nosotros, por naturaleza, somos optimistas, con ideas claras de cómo poder ayudar. Hoy, más que nunca, lo que los trabajadores, los gremios, las compañías, los comerciantes, los ciudadanos, debemos estar muy conocedores de las opciones que nos puede generar el Gobierno para incentivar la economía. Tenemos que ser parte de la generación de la nueva propuesta de reforma tributaria”, explica Cevallos.

En el caso de UHY añade que está en etapa de maduración la apertura de una oficina en Guayaquil y probablemente otra en Galápagos. “Siempre estamos trabajando en seguir expandiéndonos. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Cada día estamos procurando una mayor resistencia y queremos hacerlo con la pausa y responsabilidad profesional para nuestros clientes”.

