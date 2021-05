“Ranchero” es líder en ventas y en sabor, según estudios

“Ranchero patas amarillas” el número 1 en preferencia de los hogares ecuatorianos. Así lo acaba de confirmar el estudio continuo realizado durante 1 año, de marzo 2020 a febrero 2021, por la empresa Kantar Worldpanel en la categoría Caldos Concentrados.

Este sondeo mide las compras y el comportamiento del consumidor, de igual forma Mktrends realizó un estudio de preferencia de sabor a gallina criolla para la categoría caldos concentrados en hogares ecuatorianos en abril 2021.

Don Jorge García, fundador de Sumesa, muestra el reconocimiento al producto Ranchero.

Las amas de casa eligieron a Ranchero como el #1 del Ecuador por su riquísimo sabor a gallina criolla de patas amarilla que ahora es más económico porque rinde 2 cubos.

Además Ranchero es saludable porque no contiene grasa, ni azúcar y no tiene calorías, por eso no engorda.

Ranchero ahora es más rico, saludable y rendidor por eso es el #1 del Ecuador… y es de SUMESA.