Uk School, educación en Ambato con dos modalidades

Uk School está listo para una nueva era de la educación. Para el año lectivo 2021 – 2022, ofrece un innovador equilibrio entre la distancia y la experiencia. En espacios seguros, para que sus estudiantes sigan compartiendo con sus amigos y maestros de la mejor educación del centro del país.

Para ello, ofrece dos formatos educativos: Learning at home and Learning at the school.

Uk School es innovación educativa y tecnológica. Trabaja con las mejores plataformas digitales para garantizar una excelente experiencia educativa a los alumnos.

UK a safe place to learn!