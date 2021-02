Yanbal presenta nueve aceites 100% naturales para lucir un rostro más joven y luminoso

Lucir un rostro radiante está al alcance de todas, el secreto está en saberlo cuidar y consentirlo con productos o ingredientes de origen natural. Este es el caso de los aceites u óleos, que son básicamente sustancias extraídas directamente de plantas, flores, frutas, raíces y hasta maderas. Los mismos, han sido utilizados a lo largo de la historia, no sólo por sus propiedades para mantener la piel en buen estado, sino también para prevenir su envejecimiento prematuro, hidratar, nutrir e iluminar la piel.



Hace algunos años las texturas oleosas no eran adecuadas para el uso cosmético ya que no se absorbían completamente, dejaban la piel brillosa y no eran aptos para pieles grasas. Actualmente luego de muchas investigaciones Yanbal ha desarrollado una nueva generación de óleos aptos incluso para pieles grasas ya que son de fácil absorción, no dejan la piel grasa sino brindan un acabado satinado y además otorgan increíbles beneficios a la piel como elasticidad, luminosidad y firmeza.



Para Cristina Cárdenas, Brand manager de tratamiento de Yanbal, los beneficios de los nueve aceites naturales que contiene esta fórmula, ricos en ácidos grasos instaurados, Omega 3, 6 y 9, más los 4 extractos botánicos contribuyen al mantenimiento de una piel suave, de aspecto saludable y rejuvenecido.



1. Aceite de Sacha Inchi: Contiene propiedades hidratantes, emolientes y protectoras que permite reestructurar la piel.



2. Aceite de Jojoba: Tiene un poderoso antioxidante que disminuye la apariencia de poros visibles, y la producción de sebo. Se penetra muy bien en la piel, es considerado como un ingrediente valioso para prevenir las arrugas y neutralizar los radicales libres.



3. Aceite de Maracuyá: Es un poderoso hidratante y regulador sebáceo. Alivia la piel de la irritación y el enrojecimiento debido a su acción antiinflamatoria y calmante.



4. Aceite de Pracaxi: Durante siglos, las poblaciones indígenas amazónicas han utilizado este aceite con fines medicinales y cosméticos, posee una potente acción antiedad y aclarante.



5. Aceite de Aguacate: Es un mega hidratante, con acción emoliente sobre la piel, perfecto para proteger las pieles más secas, maduras y apagadas.



6. Aceite de Chía: Es una fuente vegetal que contiene más de un 60% de Omega 3 que nos ayuda a aumentar la producción de colágeno, combatiendo las arrugas, el acné, las imperfecciones y permitiendo que la piel luzca suave y joven.



7. Aceite de Linaza: Contiene propiedades emolientes y acondicionadoras de la piel. Su elevado contenido en Omega 3 y Omega 6 aporta a la piel nutrición no grasa, mejora las pieles secas, trata el acné, reduce manchas, y cicatrices.



8. Aceite de Rosa Mosqueta: Es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Contiene antioxidantes, Omega 3, 6, 9, vitamina A, que aportan propiedades reafirmantes para lucir un rostro más fresco.



9. Aceite de Cártamo: Ayuda a proteger el cuerpo de las agresiones externas y evita la pérdida de agua, previene también las ojeras y arrugas prematuras.



Además contiene 4 extractos bótanicos como son el cáliz de uvilla, raíz de jejibre, Astragaluz menbranaceus y Spilanthes Acmella, reconocidos por su acción antiedad que contribuyen para lograr una piel más densa, firme y elástica. Con arrugas menos pronunciadas y un tono más uniforme y luminoso.



Es así como Yanbal ha fusionado estos nueve potentes aceites, con 4 extractos botánicos y otros ingredientes de origen 100% natural para crear el “Óleo Concentrado de Reparación Profunda”. Un producto ideal para todo tipo de piel, que ayuda a minimizar los poros, brinda una luminosidad y reparación profunda y tiene una textura ligera y sedosa que se absorbe totalmente, recomendada incluso para pieles con tendencia grasa.



Esta fórmula segura, dermatológicamente probada, se convertirá en la aliada que estabas buscando para mimar tu piel.