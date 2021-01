Cervecería Nacional realizó la segunda edición del espacio digital CN Talk

Cervecería Nacional realizó la segunda edición de CN Talk, un espacio digital con estudiantes universitarios sobre ideas, programas y proyectos generados por la empresa.

Esta edición estuvo a cargo del área de People, y Mariana Perdomo, Directora de Talento Humano, conversó con Carlos Luis Andrade y una audiencia de más de 2.000 estudiantes conectados, sobre la cultura de la empresa, diversidad e inclusión y desarrollo del talento, como los ejes que hacen de Cervecería Nacional una de las principales marcas empleadoras del país.

Entre los temas que se abordó está 'Beerway', término que define la cultura de Cervecería Nacional y hace énfasis en “el lado cerveza de la vida” y a través del cual disfrutan de su trabajo con ventajas como horarios flexibles, beneficios especiales para paternidad/maternidad, zonas y espacios de esparcimiento, entre otros.

La Diversidad e Inclusión es una de las banderas de la empresa, en la cual no importan el género, edad o títulos, solo el talento, por lo cual se identifican como una compañía tan diversa como sus consumidores; además cuenta con programas como #MujeresAlFrente y Woman for the Future, que promueven el liderazgo femenino.

Los programas a Beer Interns, GMT, STP, Talentos Comerciales, Talentos Logísticos, brinda oportunidades de desarrollo profesional a los nuevos talentos.

En la edición pasada de CN Talk se sorteó entre los inscritos un tour a la planta cervecera más grande del mundo en Zacatecas, el ganador fue el estudiante John Bautista; mientras que en esta entrega se sorteó una beca para un semestre universitario de hasta 2000 dólares, premio que recayó Emily Cisneros de la UDLA y será entregado en los próximo días.

En CN Talk People se anunció que enero inician las inscripciones para el CN Challenge, un concurso para ideas más innovadoras dentro de las categorías Mundo Mejor, Ideas para Crecer y Transformación del Negocio.

