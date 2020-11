La UTPL cuenta con 30 programas de posgrados: 11 de ellos inician en abril 2021

Natalia Lutsak, Directora de posgrados de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) , en entrevista con Diario Metro expuso tres importantes temas dentro del campo de preparación profesional: La necesidad de actualización de los conocimientos; la nueva oferta de posgrados de la UTPL y los atributos de estudiar en la UTPL.

-¿Por qué es importante que estudiantes y profesionales actualicen sus conocimientos ?

—La actualización de los conocimientos tiene un alto valor práctico en la vida. Y desde este punto de vista, ya no es una opción -¿me actualizo o no?-, sino cada vez más, se convierte en una necesidad básica en la vida. Y eso tiene su explicación muy simple.

Desde hace varios años estamos viviendo en una sociedad del conocimiento. Esto se refleja en un cambio vertiginoso del mundo, cuyos rasgos trasforman y revolucionan nuestra manera de vivir y de trabajar.

El mercado laboral ha experimentado los cambios sustanciales y este proceso aún está en sus inicios. Según los expertos y analistas económicos, las verdaderas trasformaciones están aún por llegar. El mundo de mañana que está tocando nuestra puerta, será irreconociblemente distinto al mundo de hoy.

El conocimiento se desactualizada y se vuelve obsoleto cada día más rápido. Los profesionales para mantenerse demandados en el mercado laboral y adaptarse en este mundo, lo mínimo que deben hacer es ir a la par con los avances científicos y tecnológicos en su campo disciplinar.

La formación profesional ya no es para toda la vida como lo fue hace años. Ahora ya es muy necesaria la formación y especialización continua, que permite a los profesionales de hoy ampliar sus horizontes y se convierte en una especie de garantía de mejorar sus oportunidades de adaptación en el ámbito laboral.

Desde esta lógica, en la selección de personal en empresas se buscan a los profesionales más actualizados y, por ende, más competentes, capaces de aportar continuamente el valor agregado a la institución y, de esta manera, asegurar su supervivencia o inclusive la sobrevivencia.

-¿Por qué estudiar en la UTPL?

—La UTPL tiene una trayectoria de casi 50 años de la vida institucional. Este tiempo ha permitido de convertirse en una institución sólida, y a la vez flexible y adaptable, frente a los constantes retos del entorno. Estos serían sus principales atributos.

La UTPL es una universidad innovadora. Innovamos nuestras metodologías educativas renovando constantemente, aprendiendo mucho, para seguir impartiendo la educación de calidad para nuestros alumnos.

Hacer una maestría es una decisión muy importante que cambia la vida de las personas, por eso estamos muy honrados de que nos convertimos para nuestro numeroso grupo de estudiantes en la opción seleccionada en esta decisión. Y coherentes con nuestro lema institucional, acogemos a ellos con ilusión y alegría para acompañarlos a sus metas en el camino de ser siempre mejores.

¿Qué Maestrías actualmente están en proceso de inscripción en la UTPL?

—La UTPL hasta el momento ha ofertado 135 programas de cuarto nivel.

Actualmente, la universidad cuenta con 30 programas aprobados. Recientemente, hemos puesto en marcha las cohortes el próximo 5 de abril, donde tendremos 11 programas nuevos.

La próxima oferta ya esta publicada en la pagina web.

Solo a modo de resumen, comentaré que tenemos 5 programas en ámbito de las ciencias administrativas, tales como -Finanzas, Gestión de proyectos, Turismo con mención en Gestión e Innovación de Destinos- y, de manera especial, quisiera resaltar dos programas nuevos de importante proyección que con mucha ilusión y motivación abrirán su primera cohorte. Son Gobernanza con mención en Desarrollo Sostenible y Desarrollo Local con mención en Políticas Públicas.

En el ámbito de ciencias biológicas y biomédicas preparamos 3 programas, uno de investigación en Química Aplicada y dos de trayectoria profesional Biotecnología Agropecuaria con sus dos menciones en Producción Animal y Vegetal, y por último, el programa que ha despertado gran interés en los periodos anteriores es Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio.

En el ámbito de las ciencias técnicas igual tenemos 2 programas. Lo interesante es que se trata de la oferta a distancia, siendo un campo disciplinario donde esta modalidad es de muy difícil de implementar.

En el campo de ciencias socio-humanísticas ofertamos la maestría Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud en modalidad presencial.

Así mismo, estamos pendientes de la resolución de aprobación por parte del CES de tres programas innovadoras, tales como Educación mención Gestión del Aprendizaje mediado por TICs; Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas; Educación, mención Innovación y Liderazgo Educativo.

Una vez aprobados, se sumarán a nuestra oferta que sigue creciendo.