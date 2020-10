Directv Ecuador transmitirá Barcelona vs. Real Madrid, el 24 de octubre

Vive toda la acción del deporte en DIRECTV Ecuador. Ahora es posible seguir de cerca a tus equipos y jugadores favoritos, así como disfrutar de un mundo de opciones de entretenimiento.

Para los fanáticos de la liga de las estrellas, DIRECTV Sports ofrece en su programación la temporada 2020/21 de LaLiga Santander. El canal líder en deportes transmitirá el súper clásico Barcelona Vs. Real Madrid, el 24 de octubre, a las 09:00, por los canales 610 SD, 1610 HD, DIRECTV 4K: UHD 4000 y DIRECTV Go.

Para los amantes del ciclismo, la Vuelta a España es la carrera por etapas en ruta a lo largo de la geografía española que genera grandes expectativas. Está compuesta de 18 etapas y cubrirá una distancia total de 2.882,8 kilómetros. Arrancó con la etapa Irún – Arrate – Eibar y finalizará con la etapa Hipódromo de la Zarzuela – Madrid, el 8 de noviembre. Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y quien tuvo una excelente participación en el Tour de Francia 2020 y el ciclista Jefferson Cepeda, representa al Ecuador en esta carrera, la tercera más importante a nivel mundial.

Para quienes disfrutan de los torneos de fútbol más prestigiosos de América del Sur: Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana, la señal de DIRECTV lo hace posible. Los encuentros de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores disfrútalos en todas tus pantallas, el 20 de octubre: Olimpia vs. Delfín, a las 17:15 y River Plate vs. LDU, a las 19:30; y el 21 de octubre: IDV vs. Barcelona, a las 19:30. A partir del 27 de octubre los partidos de la CONMEBOL Sudamericana disfrútalos en exclusiva por el canal oficial, DIRECTV Sports y DIRECTV Go.

Por la señal de DIRECTV, tú elijes qué ver, cómo y cuándo quieras. Disfruta tus deportes favoritos, con la cobertura más amplia y en todas las pantallas. ¡Nadie te da más en deportes!.