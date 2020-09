José Antonio Coka: “Pasamos de la telemedicina a la medicina virtual”

La tecnología avanza y la salud es uno de los pilares fundamentales en estos tiempos. Por ese motivo, José Antonio Coka, Gerente General en C.A.I. Raúl Coka Barriga, nos da a conocer Doctor Trace, una respuesta tecnológica en salud para la atención a pacientes. Un paso más allá de la telemedicina, llevándola a la medicina virtual.

¿Qué es Doctor Trace?

Doctor Trace es una plataforma web que nació del desarrollo tecnológico y busca una solución para unir la necesidad que tenemos como pacientes de encontrar un doctor sin exponernos a la pandemia. Es estar en casa y poder tener una consulta con mi doctor pero que no sea la clásica telemedicina. Lo que hicimos es medir las dos partes: qué necesita el doctor y qué necesita el paciente.

Hicimos una investigación de lado y lado. El resultado fue una solución que los complemente, eso es Doctor Trace. Hoy por hoy generamos esta solución cien por ciento web que se transforma en medicina virtual, no telemedicina. La gran diferencia es que yo puedo ver al doctor, él me puede ver a mí y las indicaciones que me pueda dar son más acertadas.

¿Qué ofrece la plataforma?

La cita médica se realiza en una plataforma propia. La conectividad entre el doctor y el paciente está a un clic. Nadie más puede entrar y es totalmente encriptado, muy seguro. El objetivo es que Doctor Trace no sea un buscador de doctores. Nos interesa que sea una plataforma donde yo pueda encontrar a mi médico. Por ejemplo, si tengo el pediatra de mis hijos, no entro a buscar otro, yo voy a buscar a mi doctor de confianza para tener una comunicación segura con él. Doctor Trace es una plataforma que no se queda solo en video. También puede tener la historia clínica, la agenda virtual, la forma de pago, facturación electrónica, recordatorios y se puede grabar la consulta médica. Se pueden hacer un sinnúmero de cosas dentro del sistema.

Todo es electrónico, desde la receta médica hasta los pedidos de exámenes te van a llegar por mail. El doctor nunca se va a desconectar durante la cita, estará en pantalla mientras llena la información. Lo mismo que se llenaba a mano, ahora puede hacerlo en la nube. Además, los pacientes pueden ver toda su información.

¿Cómo puedo ser parte de Doctor Trace?

Los doctores y pacientes deben registrarse en la plataforma, es gratuita para el paciente. El doctor tendrá un módulo sin costo y luego puedo acceder a planes basándose en la personalización que requiera. Lo que queremos es adaptarnos al doctor. Queremos que los médicos estén en Doctor Trace para que los pacientes los puedan encontrar.

¿Cuáles son los pasos para ingresar?

Está concebido para hacer más fácil y eficiente la consulta. Para ingresar debes seguir los siguientes pasos.

Entrar a www.doctortrace.com.ec. Eliges paciente o doctor y registrarte para tener una cuenta. En el caso de pacientes, eliges la especialidad, hora y fecha. El médico es quien habilitará los espacios que tiene disponibles. El siguiente paso es ingresar los síntomas. Además, puedes incluir a otro paciente, por ejemplo, hijos. Finalmente, realizas el pago y tienes la opción de aplicar códigos de descuento o seguros privados. La parte de los datos de facturación es importante porque vamos a hacer que el doctor se actualice en la tecnología. Nosotros le brindamos guía y asesoría. Mientras que el proceso de un doctor es diferente, hay una etapa de aprobación donde se verifica que tenga su código, licencia médica y todo en regla.

¿Qué equipo desarrolla la plataforma?

Tenemos excelentes programadores. Yo doy ideas y administro, pero tengo un equipo de primera. Me saco el sombrero. Esto es trabajo de ellos. El aplauso y el reconocimiento es para el equipo de desarrollo.