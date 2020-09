Alpina rinde homenaje a su cadena de valor en Ecuador con la iniciativa “Te Queremos Fuerte”

Con más de 24 años de presencia en Ecuador, Alpina rinde homenaje a los protagonistas de su cadena de valor mediante la campaña “Te Queremos Fuerte”, una iniciativa que destaca las historias detrás del trabajo y esfuerzo de ganaderos, transportistas, colaboradores, clientes y proveedores de la compañía especializada en la elaboración de una línea completa de quesos, yogures y postres en sus dos plantas producción en San Gabriel y Machachi, y que a pesar de los retos de hoy, garantizan el abastecimiento seguro de alimentos lácteos de calidad.

Martha Sillo, una de las 70 productoras de leche de la Asociación San Francisco de Toacazo de la provincia de Cotopaxi, ha trabajado con Alpina por más de 10 años. Martha explica que todos los socios han podido fortalecer su organización y tener un pago justo por la materia prima que entregan. Además, cuenta que “todos los días nos esforzamos por producir leche de buena calidad para que Alpina entregue productos nutritivos a sus consumidores. Personalmente, lo que más me gusta hacer es cuidar de mi ganado, mi jornada empieza a las 3:30am, hora del primer ordeño, después me encargo de alimentarlas y si necesitan algo adicional como desparasitación o curación, las atiendo para que se encuentren bien y puedan darnos una buena leche, que es lo que entregamos en la planta. Trabajar por mí y por mis hijos me fortalece todos los días”.

Vinicio Altamirano, conductor de uno de los tanqueros de Alpina, lleva más de 10 años recopilando leche alrededor del cantón Mejía para entregarlo en la planta. Él afirma que “ser conductor es la fuente de trabajo con el que alimento a mi familia y educo a mis hijos, es lo más importante para mí. Después, la gran satisfacción que tengo y una de las cosas que más me gusta es interactuar con la gente, conocer ciudades y viajar de un lado a otro transportando leche. Alpina me ha llevado a diferentes lugares como Sigchos, Toacazo, Cayambe, Otavalo, San Gabriel, Tulcán, entre otros. Trabajar me hace fuerte porque me mantiene activo y me permite generar bienestar a mi familia. Ser perseverante, salir adelante y cumplir mis metas para que mi familia esté sana y sea feliz es mi propósito, para lograrlo hay que tener decisión”.

Parte importante de la cadena de valor de la compañía son sus Alpinistas (colaboradores) quienes se destacan por su desempeño y compromiso con la producción de alimentos ecuatorianos. Ese es el caso de Sebastián Maldonado, un joven magíster especializado en inocuidad y calidad alimentaria que, a sus 29 años, lidera el área de calidad de la planta de producción ubicada en Machachi. “Venir cada día a la planta es gratificante porque Alpina me abrió las puertas desde que fui pasante y ahora, como jefe de calidad, soy responsable de que todos los procesos de manufactura se cumplan y estén alineados a nuestros altos estándares de producción. Garantizamos la inocuidad de nuestro producto final mediante análisis a las materias primas y productos terminados. Disfruto estar en el proceso de elaboración porque nuestra tarea involucra a varias áreas y todos trabajamos enfocados en producir alimentos marca Alpina con la calidad que el consumidor demanda”.

En medio de la coyuntura que atraviesa el país, Alpina Ecuador consolida su compromiso y apuesta por la industria nacional, fortaleciendo su producción local, priorizando el bienestar de sus Alpinistas y generando oportunidades para las comunidades que se dinamizan alrededor de sus operaciones. En este sentido, “Te Queremos Fuerte” visibiliza y reconoce la dedicación y constancia de los protagonistas anónimos que han acompañado a Alpina en el país. Para conocer estas y más historias pueden acceder a www.alpinaecuador.com.