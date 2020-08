Proyecto de Ikiam ganó 1 millón de euros por parte de la Unión Europea

La Universidad Regional Amazónica Ikiam recibirá financiamiento de 1 millón de euros por parte de la Unión Europea para proyecto ganador: “Nature-based living-lab for interdisciplinary practical and research semester on sustainable development and environmental protection in the Amazon Rainforest (NB-LAB).



Este proyecto que ha ganado un Erasmus + en la categoría “Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas – Capacitación en el campo de la Educación Superior” ante la Comisión Europea, se enfoca en el trabajo en la naturaleza para realizar investigaciones y prácticas interdisciplinarias sobre el desarrollo sostenible y la protección ambiental en la Amazonía.



Como parte del proyecto, #Ikiam llevará el desarrollo/fomento de varias líneas de investigación que se realizan actualmente en la Institución, así como el fortalecimiento de capacidades académicas y el monitoreo de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, a través de sensores y dispositivos electrónicos.



Ha sido generado en el consorcio NB-LAB dirigido por Hochscule Wismar: University of Applied Sciences, Technology, Business and Design – HSW y desde Ikiam se encuentra liderado por el docente investigador PhD. Miguel Herrera.



La propuesta conjunta se encuentra entre las mejores 134 de las 1005 presentadas en total. El proyecto ha sido señalado por los evaluadores de la Comisión Europea como “muy innovador y de alto impacto para varios grupos de interés (especialmente comunidades remotas y locales) en el contexto social, económico y ambiental”.