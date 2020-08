UTPL conforma la Red Nacional de Conocimiento de Productos Forestales no Maderables

Un hito para trabajar en beneficio de los productos forestales no maderables en el país, constituye la conformación de la Red Nacional de Conocimiento de Productos Forestales no Maderables, del que es parte la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). El lanzamiento se realizó, el pasado 30 de julio de 2020, en el desarrollo del Simposio de Biodiversidad Ecuatoriana: Un futuro poscovid.

Esta iniciativa está liderada por la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad (Red Bio) en conjunto con la UTPL y de otros sectores académicos, públicos y privados con trayectoria en generación de conocimiento de productos forestales no maderables. El objetivo a largo plazo es agregar valor a productos y servicios derivados del uso sostenible de productos forestales no maderables a través de una gestión eficiente del conocimiento compartido entre los miembros de la red.

Santiago Acosta, rector de la UTPL, destacó que, dada la trayectoria de la universidad en trabajar por la conservación ambiental, han decidido ser parte de esta red para “servir como guardianes de los recursos naturales que en este contexto de COVID-19 nos recuerda la importancia de la conservación para lograr la reactivación económica y ambiental del país”.

Trabajo de la red

Carlos Iván Espinoza, presidente de la Red Nacional de Conocimiento de Productos Forestales no Maderables, explicó que esta red busca reunir a los distintos actores relacionados con el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no maderables, para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducir las causas y agentes de deforestación.

Espinoza detalló que como parte de la metodología de creación de la red se realizó una programación estratégica y operativa en la que se ha considerado el acompañamiento por parte de la UTPL en su constitución y funcionamiento hasta el año 2021. Así, la red será parte como un grupo temático dentro de la Red Bio aportando desde el ámbito de conocimiento y recibiendo las demandas de investigación que serán canalizadas desde los actores del sector a las entidades que puedan realizar estas investigaciones.

Actividades

Entre las actividades programadas para los próximos meses está el desarrollo de un curso de capacitación con una temática relacionada a los productos forestales no maderables, dirigido a investigadores interesados en ser parte de la red. Además, la escritura de un manuscrito sobre el estado del arte de los productos forestales no maderables en el Ecuador.