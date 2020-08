SHIELD90, primer producto que mata al coronavirus en superficies por un mínimo de 90 días

SHIELD90 es un producto norteamericano que, a base de nanotecnología, mata todo tipo de virus y bacterias incluyendo al coronavirus con una efectividad del 99.99% durante 90 días. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica que cuenta con este producto.

SHIELD90 es un producto físico-químico elaborado por SD-Labs y distribuido por GREAT CORP en Ecuador. Gracias a una molécula orgánica con selenio y nanotecnología mata todo tipo de virus y bacterias incluyendo al coronavirus con una efectividad del 99.99%, siendo al mismo tiempo amigable con el medio ambiente. No produce gases tóxicos y cuenta con el aval de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

“El objetivo de SHIELD90 y de GREAT CORP es aportar a la reactivación económica, social y productiva de nuestro país de una forma segura, accesible y responsable con el medioambiente” Juan Martín Paredes, Gerente General de Great Corp Ecuador.

SHIELD90 no solo protege y desinfecta superficies, sino que además no permite la recontaminación, no daña superficies y es resistente a lavados químicos. Su efectividad ha sido probada y es utilizada en territorios como Estados Unidos, China, Brasil, Sudáfrica, Singapur y ahora Ecuador.

Sin duda, SHIELD90 podrá aportar a la gestión del sector público y privado para una reactivación de forma segura y consciente, brindando tranquilidad a la ciudadanía al ingresar a espacios de alta afluencia que actualmente representan un alto foco de infección y que son necesarios para la reactivación de nuestro país.