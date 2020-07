¿Cómo limpiar tus dispositivos Samsung y mantenerlos libres de virus y bacterias?

Ya todos estamos conscientes de la gran cantidad de bacterias que se pueden acumular en dispositivos de frecuente uso como celulares, tablets y computadoras, por lo que Samsung comparte algunas recomendaciones. En estos tiempos, es importante extremar las medidas de higiene con estos equipos, pues estamos en constante con ellos y pasan mucho tiempo cerca de nuestra cara y boca.

De modo que, así como practica la limpieza rutinaria de superficies que toca con frecuencia, como mesas, pomos de las puertas, interruptores de luz, manijas, escritorios, inodoros, grifos, etc, Samsung recomienda incluir a teléfonos celulares, las tablets de sus hijos, controles remotos y los teclados de las computadoras.

En esta época, debemos cuidar aún más nuestra salud, y la buena noticia es que todos estos equipos son muy fáciles de desinfectar, siempre y cuando se haga de la manera adecuada y de manera constante.

Se recomienda limpiar su teléfono inteligente al menos una vez al día, o con mayor frecuencia si se lo ha estado pasando a sus amigos. También es esencial practicar buenos hábitos de higiene general, como no llevar el teléfono al baño y lavarse las manos con frecuencia.

Las últimas generaciones de dispositivos Samsung están respaldados por una clasificación estándar internacional de IP68, que los certifica como aptos para resistir el polvo, la suciedad y la arena, y son resistentes a la inmersión hasta una profundidad máxima de 1,5 m bajo el agua durante hasta 30 minutos. De modo que es seguro que uses toallas húmedas con desinfectantes, una servilleta con alcohol o antibacterial para higienizarlo. No se recomienda el uso de aerosoles.

Limpieza cuidadosa

Para limpiar su teléfono celular, tableta o cualquier otro dispositivo Samsung, humedezca ligeramente la esquina de un paño de microfibra suave sin pelusa o un hisopo de algodón en una mezcla de 40% alcohol y 60% agua. No aplique ni rocíe la mezcla directamente sobre su teléfono, ya que podría dañarlo. Limpie suavemente para eliminar las bacterias no deseadas y use una esquina seca del paño para eliminar el exceso de líquido.

Si prefiere no mezclar su propia solución, puede probar las toallitas desinfectantes empaquetadas. Solo tenga cuidado al usarlos ya que estas toallitas tienden a estar saturadas de líquido.

Usar desinfectante para manos también es una buena idea. La mayoría de los antibacteriales son a base de alcohol y puede aplicarlo usando un paño de microfibra, teniendo cuidado de no empaparlo demasiado. Jamás use productos que contengan lejía o acetona, estos podrían causar daños en los equipos.

Finalmente, lavarse las manos con frecuencia es una de las mejores maneras de mantenerse libre de gérmenes durante la temporada de resfriados y gripe. Asegúrese de usar abundante agua jabonosa tibia y enjuagar durante al menos 20 segundos, aproximadamente el tiempo que lleva cantar “Cumpleaños Feliz” dos veces.