UTPL: más de 40 años promoviendo educación a distancia de calidad

La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, es una institución de educación superior que surge el 3 de mayo de 1971, al sur del Ecuador, para contribuir al desarrollo sostenible del país a través de una enseñanza de calidad en dos modalidades de estudio: presencial y a distancia, y con programas de grado, posgrado, educación continua y formación empresarial.

Sin embargo, ha sido la educación a distancia, desde 1976, el pilar fundamental de la institución, permitiendo que la UTPL crezca positivamente durante las últimas cuatro décadas. A esto se añade la visión humanista que ha impulsado su modelo de educación superior de forma integral.

Así lo reconoce Luis Moncada, director de Calidad y Centros Universitarios de la UTPL, quien indica además que el hecho de ofrecer educación a distancia “ha permitido acoger a todas esas personas que por diversas circunstancias no pueden recibir una educación tradicional y buscan en nosotros su formación profesional. Por ello, queremos garantizar este objetivo y facilitar el desarrollo de competencias claves para el estudiante a distancia, quien tiene que ser muy metódico, organizado y constante”.

El objetivo de la UTPL es continuar con este modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia y beneficiar a más personas. Para esto, tiene una amplia cobertura educativa a nivel país, con más de 80 centros universitarios, y cuenta con tres centros en el extranjero: Madrid, Roma y Nueva York. “Esta cercanía ayuda a que el estudiante esté más convencido de contar con ese empujón inicial que todos necesitamos para animarnos a seguir estudiando”, señala Moncada.

Adicional a esto, la universidad ha ido desarrollando materiales y recursos educativos de calidad, lo cual ha afianzado la confianza que los estudiantes depositan en esta institución.

“La seriedad que damos a todos nuestros procesos, así como una planta docente con adecuada formación, tanto en conocimiento científico como en competencias profesionales y educativas, son parte de nuestras fortalezas y nuestro factor diferenciador”, expresa.

Tecnología, innovación y desarrollo, la clave del éxito de la UTPL

La UTPL es una universidad muy moderna en sentido tecnológico. Al tener más de 32 mil estudiantes en todo el país bajo modalidad a distancia, se requiere de tecnología robusta que permita acoger, a través del entorno virtual de aprendizaje, a docentes y estudiantes.

Al respecto, Martha Agila, directora de Tecnologías de la UTPL, señala que esta universidad siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia tecnológica y, guiada por metodologías de enseñanza innovadoras y estrategias de aprendizaje didácticas, generar resultados positivos en la formación integral de las personas. Es por ello que la UTPL desarrolla su modalidad de estudio a distancia, a través de mundos virtuales y realidad aumentada.

Como tecnología base, su entorno virtual de aprendizaje es muy amigable e intuitivo, pudiendo utilizarse desde un dispositivo móvil e incluyendo sistemas de videoconferencia y biblioteca virtual.

49 años de experiencia en la enseñanza de calidad en dos modalidades de estudio: presencial y a distancia.

En cuanto a tecnologías emergentes, la UTPL aplica realidad aumentada para potenciar los conocimientos en las carreras de Biología, Ciencias de la Educación, Derecho, Medicina, entre otras, enmarcadas en una metodología de enseñanza basada en proyectos, problemas o casos.

“Esto les permite aprender en situaciones reales: autopsias, Anatomía o Estadística. En mundos virtuales, cada estudiante diseña su avatar para explorar áreas de práctica en un set de televisión, simular una sala de audiencia y hacer juegos de roles, o realizar visitas guiadas en turismo… una herramienta muy útil que permite a los estudiantes explorar y sentirse dentro de estos espacios”, señala Agila.

Para esto, la UTPL realiza una exhaustiva investigación de las nuevas tendencias tecnológicas que existen a nivel mundial y que se pueden aplicar a la educación.

Tras el análisis, se aplican a proyectos de innovación y se busca la forma de cómo implementar estas herramientas en diferentes materias. Se trabaja en proyectos pilotos, dependiendo de los resultados y de las necesidades.

Como resultado de ese proceso, indirectamente se hace una alfabetización digital, porque tanto docentes como alumnos aprenden a familiarizarse con estos espacios digitales que permiten el desarrollo de habilidades y competencias de forma integral.

UTPL a la vanguardia en inclusión, calidad y tecnología virtual

La Universidad Técnica Particular de Loja se ha caracterizado por ser pionera en ofrecer estudios a distancia en Latinoamérica desde 1976, sensible a la realidad nacional de muchas personas que por diferentes circunstancias, incluso por ubicación geográfica, no pueden acceder a estudios superiores. Es así que esta universidad también atiende las necesidades educativas de la población migrante por medio de sus centros en el exterior.

Rosario De Rivas Manzano, vicerrectora Académica de la UTPL, indica que la formación en esta institución se basa en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, el trabajo permanente por la inclusión, reflejada en todos los esfuerzos necesarios para que los estudiantes puedan acceder a educación superior, independientemente de sus circunstancias personales; segundo, el apostar por la calidad, apoyados en tecnologías que ayudan al desarrollo de la docencia en educación a distancia. Se puede decir que esta es una modalidad totalmente virtualizada, a través de una plataforma robusta.

Y por último, la calidad, con una planta docente altamente capacitada con estudios de posgrado y doctorados realizados en Europa y Norteamérica.

“El espíritu que queremos cultivar en los estudiantes es la formación integral en todos los ámbitos, profesional y humano, para que aporten a la sociedad no solo con su profesión, sino también con sus valores”, señala De Rivas.