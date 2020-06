GlobalNews Group recibe 3 nominaciones en los AMEC Awards 2020

GlobalNewsGroup obtiene tres nominaciones en una nueva edición de los premios que entrega la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación (AMEC), premiación que busca destacar las mejores prácticas en el análisis de las comunicaciones.

En esta edición de los premios, GlobalNews Group es la única empresa latinoamericana en obtener 3 nominaciones, reafirmando su posición de liderazgo en la región.

Los reconocimientos recibidos en esta etapa de nominación, son a las categorías de "mejor equipo de investigación y medición de las comunicaciones", destacando nuestra capacidad profesional y de innovación en la materia.

En "planificación, investigación y evaluación más eficaz para sectores público y sin fines de lucro" por los análisis desarrollados para la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPDD) de Colombia.

Para Carlos A. Díaz, gerente general de GlobalNews Group y Chairman de AMEC para Latinoamérica: “estas nominaciones son fruto del trabajo que desde nuestra empresa estamos realizando desde hace más de dos años, buscando dar a nuestro usuarios -y a la industria en general- nuevas herramientas y formas de medir sus comunicaciones, con un equipo de profesionales interdisciplinario, técnicas y metodologías innovadoras que nos permiten agregar valor a la hora de medir de manera objetiva el impacto de la gestión de comunicación, en cada uno de los 11 países de Latinoamérica en los que GlobalNews está presente”.

Acerca de GlobalNewsGroup

GlobalNews Group es una empresa de monitoreo y evaluación de medios fundada en 1998 con presencia a través de oficinas y representantes, en 17 países de América Latina. Cubre más de 15.000 medios. Cuenta además con alianzas para la cobertura de medios de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia. Monitorea noticias en un total de 60 países en 12 idiomas traducidos al español, inglés y portugués. Es es miembro activo de la FIBEP (Federation Internationale Des Bureaux D'Extraits De Presse), de AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication), de IPR (Institute for Public Relations de USA) y PRSA (Public Relations Society).

Acerca de AMEC

AMEC es la Asociación Internacional de Medición y Evaluación de la Comunicación. Es la organización profesional de información y inteligencia de medios más grande del mundo, representando a organizaciones y profesionales que ofrecen evaluación de medios e investigación de comunicación. Actualmente, AMEC cuenta con más de 160 miembros en 86 países en todo el mundo. AMEC piensa y opera a nivel internacional, formando grupos de trabajo de diferentes países para trabajar juntos en nuevas iniciativas, todos reforzados por sus Capítulos internacionales en Asia Pacífico, América del Norte y Europa