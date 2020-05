UDLA y la Universidad de Arizona establecen alianza para estudiantes en Ecuador

La Universidad de Arizona (Tucson, Arizona, EE. UU.) y la Universidad de Las Américas (UDLA), se complacen en anunciar una asociación para ayudar a los estudiantes residentes en Ecuador a estudiar en una universidad en los Estados Unidos, iniciando su formación académica desde la seguridad de sus hogares durante la pandemia de COVID-19 y con la posibilidad de continuarlos, cuando la situación lo permita, de manera presencial en la Universidad de Arizona.

Dadas las restricciones de viaje, los retrasos escolares y las moratorias de visas por la crisis sanitaria actual, la Universidad de Las Américas ha establecido opciones flexibles y asequibles con la Universidad de Arizona (UArizona) para que los estudiantes en Ecuador puedan obtener un título completo o créditos de transferencia en EE. UU. con acceso total a los campus e infraestructura de la UDLA.

Los estudiantes que ingresen al programa pueden elegir entre dos opciones:

Obtener una licenciatura en EE. UU., un título de posgrado o un certificado de posgrado de la Universidad de Arizona con acceso completo a las instalaciones de la UDLA.

Inscribirse en un programa itinerario de cursos de la Universidad de Arizona para prepararse en cualquier especialidad que desee y para un eventual estudio en los Estados Unidos.

Ambos programas incluyen tutorías personalizadas y apoyo académico de docentes de la Universidad de Arizona, quienes dictarán sus clases 100% en inglés y con los mismos estándares que caracterizarían sus clases presenciales en Estados Unidos. Al finalizar su programa de estudios, los estudiantes recibirán un título emitido por la Universidad de Arizona, el mismo que se entrega a quienes estudian de forma presencial en EE.UU.

Además, los estudiantes tendrán acceso a aulas virtuales, plataformas, herramientas y áreas de estudio de la UDLA. Los clubes y actividades comunitarias también se efectuarán a través de la Universidad de Las Américas.

"Los eventos que causaron la situación actual en la educación internacional, han acelerado el comienzo de un nuevo mundo posterior a la movilidad en el que los viajes físicos son innecesarios para la creación y transmisión de conocimiento a través de las fronteras", señaló Brent White, vicerrector de asuntos globales en Arizona.

"Casi de la noche a la mañana, los cursos han pasado a ser en línea, y los estudiantes internacionales continúan estudiando mientras permanecen seguros dentro de sus hogares en sus propios países”, agregó. “Queremos ayudarlos a alcanzar sus sueños de obtener un título en EE. UU., sin importar las circunstancias".

“En la UDLA queremos hacer realidad el anhelo de jóvenes ecuatorianos por acceder a un título en Estados Unidos, mismo que por la coyuntura y la prohibición de movilidad actual se ven afectados. Por ello, realizamos esta alianza con la Universidad de Arizona, donde podrán cumplir su sueño, sin salir del país y formándose con el prestigio y respaldo de una de las mejores instituciones de educación superior del mundo, apoyado también con el respaldo en infraestructura y experiencia académica de la UDLA, que brindará soporte y apoyo en todo su programa de estudios”, resaltó Marlena León, vicerrectora académica de la UDLA.

La Universidad de Las Américas durante sus más de 25 años de vida institucional, ha logrado posicionarse como una institución de renombre en Ecuador. En el 2020, alcanzó la posición #1 en Innovación por Scimago Institutions Rankings, uno de los más objetivos y reconocidos rankings mundiales que mide la calidad investigativa de universidades alrededor del mundo. Además, es la única universidad del Ecuador que cuenta con la acreditación a nivel institucional de Estados Unidos, de Western Association of Schools and Colleges, Senior College and University Commission (WSCUC); y, a nivel de carreras tiene la acreditación de la Agencia Acreditadora de Chile.