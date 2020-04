Avon Ecuador donó kits de lencería de cama para pacientes de COVID-19 en Pichincha

Las donaciones desde la empresa privada no se detienen. En coordinación con la Asociación de Venta Directa del Ecuador y Procosméticos, Avon Ecuador hizo llegar 400 kits de lencería de cama al COE Provincial de Pichincha.

Los implementos servirán para los pacientes de Covid-19 que lleguen a las áreas de observación y triaje que el COE Provincial está adecuando.

“Solo con el apoyo y el compromiso de todos saldremos adelante. El apoyo de la empresa privada es esencial para superar esta emergencia sanitaria. Gracias a la Asociación de Venta Directa, Procosméticos y Avon Ecuador por la donación de artículos de limpieza y lencería de cama”, fueron las palabras con las que Agustín Albán, quien encabeza el COE de Pichincha, reconoció el esfuerzo y solidaridad de la marca.

“Unimos nuestra mano a miga al trabajo que autoridades nacionales y la empresa privada responsable ha desplegado para contener las consecuencias de esta emergencia. No dudaremos en seguir aportando a nuestra comunidad, no solo con una inversión como la presente, si no con nuestro trabajo desde casa e insistiendo en que de la crisis saldremos juntos”, aseguró Juan Carlo Posada, Gerente General de Avon Ecuador.

Con esta acción, Avon Ecuador refuerza el compromiso de la marca con los países en los que opera, y que se ha evidenciado, también, con la producción de alcohol, gel antiséptico y elementos esenciales para la higiene personal con los que Natura & Co. América Latina (que aglomera a Avon, Natura, The Body Shop y Aesop) ha aportado en el continente ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.