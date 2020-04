Fundación PepsiCo dona $6.5 millones para alimentación de comunidades afectadas por COVID-19

En respuesta a la pandemia mundial de COVID-19, la Fundación PepsiCo anuncia una estrategia regional de ayuda de emergencia para Latinoamérica, la cual incluye una donación de US$ 6.5 millones para apoyar el acceso a alimentos nutritivos para comunidades vulnerables en 12 países (México, Brasil, Colombia, Argentina, Guatemala, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana). Esto se suma al compromiso de la compañía por apoyar a sus colaboradores durante estos tiempos difíciles.

La Fundación PepsiCo, el brazo filantrópico de la compañía, se unirá con organizaciones no gubernamentales (ONGs), como The Global FoodBanking Network (GFN), Save the Children (STC- México) y Un Kilo de Ayuda (México), para llegar a grupos de ciudadanos de alto riesgo, particularmente en términos de seguridad alimentaria. La donación fortalecerá las capacidades de las instituciones locales para atender a las poblaciones afectadas, y así brindar la nutrición que se necesita con urgencia ante los desafíos planteados por la pandemia, como el cierre de escuelas y las dificultades logísticas creadas por las medidas de distanciamiento social.

Por medidas de distanciamiento social, en Latinoamérica, niños estarán fuera de la escuela temporalmente, lo cual significa que no tienen acceso a servicios básicos importantes como las comidas escolares. A través de este esfuerzo, la donación de PepsiCo entregará más de 11 millones de raciones de alimentos a cerca de 70,000 beneficiarios, con un enfoque especial en los niños.

“A través de esta donación, más de 70,000 niños en Latinoamérica, que no están recibiendo su porción diaria de calorías, tendrán acceso a comidas. Nuestro objetivo principal, como empresa de alimentos y bebidas, es ofrecer productos de alta calidad en las comunidades donde estamos presentes y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica.

PepsiCo reconoce la importancia de apoyar a la mayor cantidad posible de personas en estos momentos. Por eso, además de su impacto positivo en las comunidades, se encuentra compartiendo e implementando estrictas medidas de prevención y seguridad, e incluso apoyo en caso de contagio, tanto a los empleados administrativos, como primera línea. Adicionalmente, para reconocer el rol tan importante de estos últimos en el negocio, se han desarrollado planes de apoyo, los cuales incluyen monitoreo constante, garantías en la cobertura de sus planes de salud, auxilios de alimentación y transporte e incentivos económicos adicionales.