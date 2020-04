Conductores de Hyundai participan en la carrera virtual de Sebring

En lo que habría sido el fin de semana de la carrera anual “Mobil1 Twelve Hours Sebring”, IMSA e iRacing encontraron una manera de involucrar el espíritu competitivo y los talentos de las carreras electrónicas de los competidores de autos deportivos con el evento virtual de 90 minutos "Super Sebring" iRacing este sábado 21 de marzo a las 2:30 pm ET.

La carrera se transmitió en directo para los fans con “distanciamiento social” en sus hogares en la red de eSports de iRacing en YouTube y el canal de Twich de iRacing, con actividades previas y posteriores a la carrera del Torque Show en Facebook Live.

Los pilotos de Hyundai y los pilotos de iRacing Gabby Chaves; Harry Gottsacker, Mark Wilkins, Mason Filippi y Michael Lewis se enfrentan a competidores del WeatherTech y del campeonato de Desafío piloto De Michelin DE IMSA. Los pilotos de Hyundai entraron en la carrera con confianza después de completar la carrera Sebring en el simulador de entrenamiento RaceCraft1 Motorsports en Indianápolis mientras asisten al Hyundai Drivers' Camp.

Para competir en el evento, cada conductor debe tener su propio simulador construido personalmente. iRacing.com utiliza un proceso de escaneo láser para obtener las medidas exactas de la pista y el coche para la experiencia virtual, proporcionando una excelente plataforma de entrenamiento para los conductores de coches de carreras profesionales para prepararse para los próximos eventos de carrera.

Michael Lewis y Mason Filippi transmitieron su carrera en vivo en Instagram y Bryan Herta Autosport proporció actualizaciones en vivo en sus canales de redes sociales.

Gabby Chaves: "Emocionado por correr este sábado en el evento IMSA iRacing Sebring. Me encanta trabajar en simulaciones que conducen a eventos y carreras de la vida real y me parece una herramienta muy útil para adelantarme a la curva a la hora de preparar. iRacing es conocido por su precisión de escaneo láser en las pistas y es la razón principal por la que uso el software. IMSA tomó la iniciativa de dar un poco de acción a los fans y conductores durante estos tiempos es una gran cosa y espero que podamos mantener el espíritu.

Harry Gottsacker: "Estoy deseando volver al volante en el IMSA iRacing Super Sebring!. He estado usando la simulación de iRacing durante el año pasado para ayudarme a prepararme para nuestros eventos Michelin Pilot Challenge. Es muy realista, y puedo encontrar puntos de referencia y características de la pista antes de llegar a la pista. Me parece que trabajar en las configuraciones de coches me ayuda técnicamente también cuando estoy trabajando con nuestros ingenieros de BHA. Hemos organizado algunas sesiones de prueba de BHA en Sebrin