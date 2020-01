Avon finaliza pruebas con animales en el mundo

Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés para People for the Ethical Treatment of Animals), anunció oficialmente que Avon Products Inc. forma parte de la lista de empresas que están "Trabajando para el cambio reglamentario" y que fue reconocida mundialmente por su compromiso continuo en el desarrollo, validación y aceptación regulatoria de métodos no animales para la elaboración de sus productos.

"No creemos que las pruebas con animales sean necesarias para corroborar la seguridad de nuestros productos y no probamos productos en animales, en ninguna parte del mundo", afirmó uno de los ejecutivos de Avon.

“Apreciamos la voluntad de PETA de entablar un diálogo. El reconocimiento de PETA da cuenta de nuestra participación activa, y de larga data, en el desarrollo y promoción de métodos de prueba sin animales; también refleja la comprensión sobre la voluntad de Avon para impulsar el cambio que se ha alcanzado durante meses de debate sobre el tema", aseguró el vocero.

Kathy Guillermo, vicepresidenta de PETA, dio a conocer que la organización recibió a la marca en su lista de trabajo. “Nos ha impresionado el compromiso de la compañía para finalizar las pruebas en animales, y promover métodos no animales junto con sus proveedores”, ratificó.

El respeto por el bienestar animal es la piedra angular de la filosofía de seguridad de los productos de Avon. Por más de tres décadas, la compañía ha trabajado activamente en el desarrollo de enfoques no animales y en asociación con organizaciones como el Instituto de Ciencias In Vitro y Humane Society International (HSI), ha generado caminos adecuados para la aceptación de estas políticas, por parte de las autoridades pertinentes, en cada país en el que Avon está presente.

En diciembre de 2019, Avon dio por finalizadas todas las pruebas con animales, de acuerdo con las normativas mundiales; convirtiéndose en la primera compañía global de belleza en detener todas las pruebas en animales de ingredientes y productos, en todas sus marcas.