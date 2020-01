Netlife, comprometido con la Transformación Digital

Como consecuencia de llegar a la excelencia, Netlife empresa proveedora de internet se encuentra en una constante transformación Digital lo que le ha permitido lograr el liderazgo entre los operadores privados en la provisión del servicio público de acceso a internet para hogares.

Su implantación ha sido personalizada y adecuada al ritmo de la empresa, para poder así asumir cambios de manera más natural. Para Francisco Balarezo, CEO de Netlife, la Transformación Digital es una necesidad y no es opcional. Menciona que la clave está en la aceptación del cambio, que no es lo mismo que adaptación al cambio, ya que no se refiere únicamente a un proceso tecnológico, sino que requiere prioritariamente del cambio desde el interior de las personas de la organización.

Desde hace tres años Netlife ha implementado un cambio de cultura organizacional, alineando la cultura con la estrategia, consolidando procesos bien definidos orientados al liderazgo, innovación, gestión del cambio y experiencia del cliente.

Balarezo cometa que la adopción de la tecnología para sistematizar la operación es una tarea relevante pero subordinada a la gente en su proyección de transformación hacia negocios digitales, la recolección, el almacenamiento y la utilización de datos permite colocarles en un contexto de forma de obtener información relevante, su utilización minimiza errores y sirve para tomar decisiones que se transforma en conocimiento para luego continuar con el próximo reto, que será la gestión del conocimiento en el entorno empresarial.