Royal Prestige celebra 16 años en el Ecuador presentando su nueva línea de sistemas de cocina

Hy Cite Enterprises y su marca Royal Prestige, celebran 16 años en el Ecuador presentando su nueva línea de sistemas de cocina para una mejor

salud y nutrición. Erik Johnson, CEO de la compañía, explicó en qué se basa los buenos resultados y las expectativas que se tienen para el 2020.

¿Cómo inició la compañía?

Hy Cite inició en un garaje, en Madison, Wisconsin, en el que

Peter Johnson, fundador de la compañía, y un amigo suyo, compraban,

almacenaban y distribuían una línea de productos de cocina. En los años sesenta, Johnson compró la porción de la compañía de su

socio y estableció una red de distribución en el Medio Oeste de Estados Unidos. En la década de los setenta empezó a desarrollar distribuciones alrededor de ese país. Hoy, Hy Cite es una compañía global con presencia directa en 10 mercados y

su marca, Royal Prestige, se vende en países, como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, y más países, entre ellos Ecuador.

¿Cuándo llega la marca al país?

En el caso de Ecuador, la marca empezó a darse a conocer en 2003 con filtros de agua y luego las con los utensilios de cocina, en especial con las ollas. Empezó poco a poco y creció rápido.

A los clientes les gusta los productos porque no hay otros similares en el mercado.

¿Qué tipo de productos son parte de Royal Prestige?

Se caracteriza por los utensilios de cocina, extractores de jugo, entre otros artículos que ahora provienen de nuestra fabrica en Perú, con la misma calidad de fabricación en Estados Unidos y México.

¿Qué es lo nuevo que llega a Ecuador?

Estamos presentando nuestra nueva línea de sistemas de cocina. Está hecha de acero inoxidable de mejor desempeño que el anterior y

presenta una imagen renovada y llena de color, con aros de silicona intercambiables. Esto permite un mejor sellado para que se pueda cocinar sin mucha cantidad de agua o aceite. Además, preserva el sabor y los nutrientes de los alimentos.

¿Qué ventajas ofrecen para facilitar la labor de su fuerza de ventas?

A partir de ahora los clientes que adquieran nuestros productos podrán acceder a oportunidades de financiamiento, sin necesidad de créditos o préstamos con un banco. Una persona que quiere emprender con Royal Prestige no necesita hacer una inversión inicial porque tiene el soporte de Hy Cite y no necesita tener inventario, no necesita comprar el producto para hacer negocio, empieza a ganar desde la primera venta y tiene la oportunidad de iniciar un negocio donde se gana de acuerdo a lo que vende, además de tener la oportunidad de crear una red de distribución. Hay una combinación de factores que hace de este negocio muy interesante.

A esto se añade la facilidad con la que se puede contar con inventario en Ecuador. Antes se importaba desde Estados Unidos o se almacenaba en bodegas. Ahora, Ecuador cuenta con un punto de distribución que hará que el negocio crezca más rápido. Esto hará que los precios del producto sean más eficientes.

En cuanto a los clientes, antes se vendía el producto a gente que solo podía pagar con tarjeta de crédito o efectivo, ahora la compañía ofrece más opciones para comprar y dar financiamiento para pagar mes a mes.

¿Qué proyecciones se tiene para el próximo año?

Este año la compañía ha crecido mucho a nivel global y para el 2020 esperamos mantener un crecimiento de más del 10%. En Ecuador, por el tema de salvaguardias, fue un tiempo difícil para nuestros distribuidores porque el precio del producto era elevado. En este año nos fue mucho mejor y el negocio creció cerca del 200 % y este es el primer año que tenemos todos los servicios de la compañía en el país.

A ellos se añade que tenemos un equipo localizado en Colombia que da soporte a los países andinos, y en Ecuador, contamos con socios estratégicos para la distribución de los productos e inventario. Contamos con 78 distribuidores en este país, más de 850 personas de ventas activas lo cual es un crecimiento muy importante y queremos continuar en esa línea.