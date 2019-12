Comisión de Integridad y Anticorrupción de ICC Ecuador presentó campaña ‘Honestidad Criolla’

Con el objetivo de seguir contribuyendo al debate y discusión de temas relevantes para nuestra sociedad, la Comisión de Integridad y Anticorrupción (CIAN) de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador (ICC Ecuador), impulsa la campaña ‘Honestidad Criolla’ que se lanzó a nivel nacional el 9 de diciembre, “Día Internacional Contra la Corrupción”, con el fin de promover un cambio de cultura en la sociedad y así prevenir actos de corrupción que tanto daño hacen al país.

La ICC Ecuador cree que la empresa tiene un papel fundamental en temas de lucha contra la corrupción mediante sistemas de autoregulación. Por eso, a través de la Comisión de Integridad y Anticorrupción se ha diseñado esta campaña para llegar con un mensaje positivo a los ecuatorianos.

El evento fue inaugurado por Carlos Zaldumbide, secretario general de ICC Ecuador, quien señaló que “Este es el primer día de un mejor Ecuador. No olvidemos que la lucha contra la corrupción, desde sus orígenes, es tarea de todos, no de unos pocos. No es posible que la corrupción ocupe el 5% del PIB global, cuando se podría invertir ese porcentaje en mejorar las condiciones de vida de la sociedad".

Bruce Horowitz, presidente de la CIAN, realizó la presentación oficial del spot que encabeza esta campaña. “Esta campaña es el resultado de un año de arduo trabajo y busca concientizar a la sociedad ecuatoriana para que transforme su manera de pensar y actuar”. Posterior a estas declaraciones se realizó la presentación oficial del video que en adelante circulará por los distintos medios de comunicación del país.

Corrupción en Ecuador

Ecuador está en el puesto 114 de 180 países en el del Índice de Percepción de Corrupción del 2018 de Transparencia Internacional.

Según el análisis, en los últimos cinco años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Ecuador ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción. Actualmente, se estima que el costo de corrupción en el mundo es de USD 2,6 trillones de dólares, es decir, el 5% del PIB global.