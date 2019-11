Directv presentará dos documentales de David Bowie

A pocos meses de cumplirse el cuarto aniversario de su muerte, OnDIRECTV presenta dos programas dedicados a David Robert Jones, más conocido como David Bowie, uno de los músicos más influyentes de nuestro tiempo. Se trata de dos producciones realizadas para BBC Studios por Francis Whately, parte de una trilogía dedicada exclusivamente a este músico.

La cita es el viernes 22 de noviembre, cuando se emitirá David Bowie: The Last Five Years (2017). El programa hace foco en los últimos cinco años de vida del camaleónico artista británico y retrata un período de creatividad que dio a luz a dos aclamados discos: The Next Day y Blackstar. Este último se publicó sólo tres días antes de la muerte del artista, ocurrida en enero de 2016.

The Last Five Years presenta material nunca antes visto y entrevistas directas con sus colaboradores: Earl Slick, Gail Ann Dorsey, Gerry Leonard, Carlos Alomar, Sterling Campbell, Donny McCaslin, Maria Schneider, y con su inseparable productor, Tony Visconti. Otros artistas y directores que tuvieron la fortuna de participar en sus últimos proyectos (como Michael C. Hall protagonista del musical Lazarus) también hablan de cómo fue trabajar con Bowie, sobre todo en esos últimos años.

Esa misma noche, se emite David Bowie: Finding Fame, la película de 2019 con la que Whately cierra la trilogía. Como una invitación a viajar al pasado, este programa revela cómo David Robert Jones, un muchacho de Brixton, al sur de Londres, se convirtió primero en David Bowie, luego en Ziggy Stardust, y de esta manera se volvió inmortal, cambiando por completo el paisaje musical de la época.

David Bowie: The Last Five Years

Viernes 22 de noviembre

21:00 hrs. en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

22:00 hrs. en Venezuela.

David Bowie: Finding Fame

Viernes 22 de noviembre

22:00 hrs. en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

23:00 hrs. en Venezuela.

Información de programación:

OnDIRECTV SD (Canal 201)

OnDIRECTV HD (Canal 1201)