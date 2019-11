Kia Motors organiza campeonato regional de Habilidades Técnicas 2019

Kia Motors, empresa caracterizada por estar a la vanguardia en innovación y liderazgo, fue anfitrión del Campeonato Regional de Habilidades Técnicas 2019, un evento donde expertos del área de servicio representantes de 10 países de Latinoamérica, participaron en diferentes pruebas tanto teóricas como prácticas para alcanzar un lugar en el campeonato Mundial de Habilidades Técnicas que se llevará a cabo el próximo año en Corea.

Este evento apadrinado por la marca coreana en Ecuador dio la oportunidad a diez países de la región, entre ellos: Puerto Rico, Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, El Salvador, Brasil y República Dominicana; de competir por seis lugares para que los mejores y más preparados técnicos representen a toda la región en la casa matriz en Corea.

Este campeonato regional permitió a los participantes demostrar sus conocimientos y habilidades en las diferentes etapas planificadas, como: pruebas teóricas, casos de estudio, pruebas prácticas de motor y chasis.

En la premiación participo el presidente regional de Kia Motors para Centro y Sudamérica el señor Mr. Kwang Gu Lee junto con los directores de la marca Kia en el Ecuador.

Kia Motors demuestra su alto nivel en innovación y su compromiso en el intercambio de know how, no solo con la casa matriz y creadora de los modelos de la marca, sino con las experiencias tanto técnicas como de servicio al cliente que su personal adquiere de los diferentes continentes.