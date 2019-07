Arca Continental celebró el Día Anual del Voluntariado

Arca Continental realizó por noveno año consecutivo el “Día Anual del Voluntariado” en el área de conservación y productividad sostenible “La Esperanza”, que se encuentra en el cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas. Durante la jornada se contó con la presencia de 150 colaboradores quienes participaron en actividades encaminadas al bienestar de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

El evento cumplió con el objetivo de construir una cultura ecológica, promover la participación activa e integrar a las 150 familias de colaboradores del Grupo (Inalecsa, Tonicorp, Arca Continental y Vendomática). Además, se impartieron conocimientos básicos en conservación de cuencas de agua, biodiversidad de las áreas en conservación y los beneficios de la producción agroecológica.

A través de esta iniciativa se alcanzó la siembra de 500 plantas, la colocación de 60 trampas de microrganismo y la elaboración de 200 litros de microorganismo reproducidos como abono natural en el área de conservación y productividad sostenible “La Esperanza”.

Los esfuerzos de la Fundación In Terris, The Nature Conservancy, Arca Continental y Coca-Cola Ecuador se evidencian en la conservación de más de 200 hectáreas de bosque y hasta el momento se han devuelto 140.200 metros cúbicos de agua al sector; la iniciativa se implementó a través del proyecto ‘Agua por el Futuro’, que busca devolver la misma cantidad de agua utilizada dentro de los procesos de producción del portafolio de The Coca-Cola Company.