Nombran a las primeras Women to Watch Ecuador

En Guayaquil se celebró la primera edición de Women to Watch Ecuador, este evento reconoce el trabajo de mujeres ejecutivas que están dejando huella por su trabajo en las industrias del marketing, la publicidad y las comunicaciones, comparte Belén Martínez Cima, directora ejecutiva de Adlatina.

Women to Watch Ecuador fue organizado por Adlatina y Ad Age.

“Las mujeres distinguidas son precursoras del cambio dentro de la industria y ejemplos brillantes para las demás. Las Women to Watch son las mujeres que inspiran y que están liderando el camino para que otras tengan éxito”, destaca Martínez.

Mujeres premiadas

Susana Calero, gerenta de marketing de consumo de La Fabril & Otelo & Fabell; Julia Helena Carrillo, country manager de Ipsos; Alexandra Chancay, gerenta de consumer marketing de Tonicorp Ximena Ferro, coordinadora de la carrera de publicidad de la Universidad San Francisco de Quito; Paola Matute Pérez, gerenta de marketing corporativo de Holcim Ecuador, Javiera Robles, directora de mercadeo de Claro y Alexandra Chancay, gerenta de consumer marketing de Tonicorp, entre las ejecutivas premiadas.

“Creo que estoy en mi mejor momento a nivel personal y profesional; este reconocimiento me estimula a seguir creciendo”, María Fernanda Villacis, gerenta de marketing Latam Pass

“Este es un reconocimiento al trabajo, al sacrificio, al sueño, a ir siempre un paso adelante, y a no quedarte atrás”, Diana Landucci Kury, gerenta de ventas mercados especiales de Tesalia

