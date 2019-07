Biscuits by Nané sigue creciendo en Guayaquil

Biscuits by Nané fue un proyecto que comenzó en la cocina de la casa de Jeanet Hanze en el 2013.

Toda su infancia paso horneando postres nuevos y promocionándolo entre sus amistades.

Poco a poco creció su pasión por la pastelería y decidió especializarse en Pastelería y Administración de restaurantes en la universidad Johnson and Wales, ubicada en Miami para obtener el título de Baking and Pastry Arts and Food Service Management.

En el 2014 abrieron primer local en Entre Ríos. Hoy cuentan con 8 locales ubicados en: Entre Ríos, El Dorado, San Marino, Rio Centro Ceibos, Pedro Carbo y Vélez, City Mall, Mall del Sol y el nuevo local de P. Icaza y Córdova.

‘’Realmente amamos lo que hacemos y por eso le ponemos todo el corazón a nuestro trabajo, manteniendo nuestros locales limpios y acogedores y ofreciendo el mejor servicio para hacerlos sentir en casa y creando productos deliciosos con los mejores ingredientes’’, dijo Jeanet Hanze.

