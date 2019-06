‘Tuenti is the new black’, nueva colección de ropa

Con exposición fotográfica y bajo el concepto diseños “Tuenti is the new black”, se presentó la nueva colección de ropa, creada por estudiantes de la Universidad Casa Grande y confeccionada por Indie.

El evento se realizó en el Aula Chica de la Universidad Casa Grande, ubicada en Guayarte; contó con la presencia de los principales ejecutivos de Tuenti en Ecuador, Indie y los estudiantes que elaboraron los diseños.











El Gerente de Marca y Comunicaciones de Tuenti, Gabriel Freire, aseguró que se está innovando, “ahora los millennials del Ecuador además de tener a Tuenti como su telefonía móvil podrán lucir prendas exclusivas de nuestra marca, presentamos una colección de ropa en la que involucramos el talento creativo de estudiantes universitarios de la Casa Grande”.metro