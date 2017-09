Consejos para utilizar una moto con mayor seguridad y responsabilidad

En el Ecuador circulan cerca de 950.000 motocicletas. Ya sea para desplazarse a su lugar de trabajo o simplemente para actividades recreativas, se percibe un creciente interés de la ciudadanía por este tipo de transporte impulsado principalmente por la utilidad que ofrecen y por sus precios atractivos.

Por este motivo, PATIOTuerca.com, el portal número uno en Ecuador para la compra y venta de vehículos, presenta en esta ocasión varias recomendaciones para que la conducción de motos sea más segura y responsable, desde la elección de la misma hasta su adecuado mantenimiento.

1. Sobre la elección de la moto

Comprar la primera motocicleta es una tarea que conlleva una gran responsabilidad. Existen muchas variables al momento de comprar una moto por lo que se sugiere definir el tipo de motociclismo que el comprador desea realizar (deportivo, recreativo, o para transporte cotidiano).

En el mercado ecuatoriano existen firmas japonesas, americanas, alemanas, británicas, indias, chinas, que ofrecen mucha variedad. Es por eso que es posible encontrar ejemplares de todo tipo desde motos Touring, Sport, Custom, Enduro, entre otras.

Sin embargo, no toda motocicleta es recomendable para cualquier persona. En este aspecto, se recomienda verificar el cilindraje del la moto. No es lo mismo manejar un modelo de 125 cm3 a uno de 1.000 cm3, al menos cuando no se tiene experiencia al conducir.

Recordemos que llevar una moto por el tráfico requiere de cierta habilidad y experticia y mientras más grande sea el motor, más fuertes serán las reacciones de la moto al acelerar lo que implicará una mayor exigencia para el piloto.

El tamaño del ejemplar y la estatura del conductor, aunque no siempre repercute directamente en la maniobrabilidad, si puede ser una causal de accidentes ya que el conductor deberá dominar con facilidad las dimensiones y el peso de la misma.

La plaza del acompañante también es un tema que se debe tomar en cuenta. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, este espacio debe ser considerable cuando se lleva a alguien más o cuando se va a colocar una maleta de carga para mercancías, por ejemplo.

Sobre el factor económico, es otro de los puntos que se debe prever ya que cuanto más grande es la moto mayores serán los costos de mantenimiento. Este principio aplica desde las inspecciones más básicas hasta una reparación compleja, por lo que el consumidor debe pensar en la facilidad que tendrá para acceder a servicios mecánicos de calidad y a repuestos en el momento indicado.

2. Sobre implementos de seguridad y vestimenta

Al ser un transporte de dos ruedas se requiere mayor protección para evitar accidentes por lo que el conductor deberá ser responsable en la adquisición inmediata de los implementos de seguridad básicos para él y su acompañante en el caso que aplique.

No es necesario comprar elementos costosos, si no de buena calidad y útiles. El casco, por ejemplo, debe estar homologado, es decir debe haber pasado por múltiples pruebas de calidad que garantizan que en caso de emergencia va a proteger la integridad del cráneo. Es importante también adquirir un casco cuya visera sea de buen material como el policarbonato o fibra de carbono para que no se raye con facilidad; así como también cambiar de casco cada tres años.

Las piernas y pies también deben llevar protección ya que se encuentran expuestas en todo momento. Lo ideal es tener una bota de caña alta, hasta la rodilla, si es posible con punta de acero, para tener más seguridad en los tobillos.

Otros accesorios importantes son las chaquetas, pantalones, guantes adecuados y un impermeable. Los motociclistas deben tomar en cuenta que las chaquetas sean resistentes a caídas y golpes, ya que en una colisión los codos, hombros y espalda son los más afectados.

Los guantes deben ser de material anti-lluvia. En el momento que un motociclista está manejando en carretera lluviosa, la temperatura baja y al estar contraviento la sensación térmica disminuye en las manos por lo que es fundamental precautelar que las manos estén en su mayor tiempo, secas y calientes para tener mayor

control en las manillas de la moto.

3. Sobre recomendaciones para su mantenimiento

El mantenimiento oportuno es uno de los aspectos más importantes para quienes poseen motos ya que con el paso del tiempo y el uso sus componentes sufren un

desgaste considerable.

Por ello, los expertos recomiendan acudir al mecánico con regularidad para una revisión y chequeos exhaustivos. Y no sólo por un tema de funcionalidad, sino

también de seguridad.

Dependiendo de cada fabricante, la revisión mecánica incluirá ciertos tipos de procesos. A continuación se detalla una guía básica del mantenimiento que deberá

realizar a su moto.