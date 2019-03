¿Qué pasa si voto en provincia y no puedo viajar?

Este 24 de marzo los ecuatorianos sufragarán en las elecciones 2019 para elegir alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales y consejeros del CPCCS.

Pero, ¿qué pasa si vives en otra ciudad y no puedes viajar hasta la provincia donde naciste para ejercer tu derecho al voto?

Si vives o trabajas en otra ciudad, tienes la opción de cambiar tu domicilio electoral, pero si no lo hiciste deberás acudir al recinto que te designa el CNE.

¿Y si no lo hago?

Si una persona se acerca a votar en un recinto al cual no pertenece se le entregará una papeleta de presentación la cual tiene una duración de 30 días, luego deberá acercarse a la Delegación Provincial Electoral más cercana para que cambie la papeleta de presentación por una provisional, gratuitamente, que tiene una vigencia de 90 días, después de eso, deberá pagar la multa correspondiente y cambiar la papeleta provisional por la oficial.Según el artículo 292 del Código de la Democracia: Las personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual unificada. No incurren en las faltas

Quienes no pueden votar por mandato legal

No pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado

3Hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes

Quienes se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional

Quienes por tener voto facultativo, no están a obligados a votar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 numeral 2 de la Constitución de la República.