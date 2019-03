Paola Vintimilla: Quito necesita una visión femenina

Paola Vintimilla cree firmemente que Quito necesita empoderarse de una visión femenina. Ella quiere liderar el cabildo capitalino porque dice que la mujer tiene esa facilidad de hacer varias cosas a la vez.

“Somos madres y veo a Quito como un hijo problemático al que debo buscarle soluciones para rescatarlo. Nosotras podemos trabajar en un abanico de proyectos, tenemos la capacidad mental para ser maestras, administradoras, psicólogas, y un sinnúmero de cosas a la vez”, enfatiza.

Ella quiere ser una líder con la que se identifiquen todos los quiteños y plantea una reestructuración de todo el sistema municipal.

¿En qué consiste esta reestructuración?

He dicho en toda mi campaña que el personal del municipio de Quito debe reducirse sustancialmente ya que hay más de 18 mil empleados y veo que la deuda es abismal. Además el dinero que ingresa es para pago de deudas y del personal. Ejemplificando de $10 que entran, solo quedan $2 para inversión y es por eso que tenemos tanta problemática de suciedad en los espacios públicos, calles dañadas, parques abandonados, inseguridad, entre otras consecuencia de una mala administración municipal. Quiero un Municipio menos burocrático.

¿Cuál es la propuesta frente a estos problemas?

Mi plan es centrarme en varias temáticas relacionadas con la movilidad, salud, educación, basura de Quito, generación de empleo y una reingeniería de los vendedores ambulantes. En el caso de la basura que es lo que más nos urge pienso concesionar y dar el contrato de manejo y recolección de la basura a una empresa privada que se encargue.

Esto no significa que se va a privatizar y quiero ser muy clara en esto. La empresa que asuma este reto deberá poner una planta para generar ingresos ya que nos acostumbramos a enterrar los desechos y de ahí podemos obtener resina y biogás. Esto es una verdadera fuente de energía que no podemos desperdiciar.

Los empleados de Emaseo ya no estarán en el rol de pagos municipal y pasarán a manos de la empresa privada, con esto gana el Cabildo. Lo mismo se hará con la Emop porque queremos quedarnos con el personal justo y necesario.

¿Cuál es su propuesta en temas de movilidad?

El Metro se va a cuidar al 100% y va a ser autosustentable a través de la concesión con la empresa privada para manejar temas de publicidad que generará más ingresos y fuentes de empleo. Hay que aumentar la flota de buses eléctricos y del trolebús. Además se reorganizarán a los taxis para que no caoticen el tráfico vehicular. Y se piensa en la ruta de bicicletas en avenidas principales. A futuro y cuando tenga la plata se construirán pasos deprimidos, por ahora sería mentir porque nos falta el dinero ya que el Municipio llegó a su máxima capacidad de endeudamiento.

“Cualquier candidato que ofrezca mega obras está mintiendo porque lamentablemente el Municipio no tiene plata”.

En cuanto a los vendedores informales

Aquí no se trata de caerles a palos sino de buscarles espacios y de hecho si existen los mercados donde pueden

ubicarse pero la gente desconoce. Crearemos ‘locales anclas’ que son espacios para promover el comercio a través del pago de servicios básicos, locales para realizar trámites municipales, entre otras opciones. Con esto la gente se va a familiarizar con estos sitios y sus comerciantes.

¿Qué hacer frente a la inseguridad?

Hay que crear centros de rehabilitación para aquellos jóvenes que han caído en las drogas. Los que existen, en su mayoría son privados, y no hay un fácil acceso. Cabe destacar que la ciudad tiene un alto nivel de microtráfico en varias zonas y se debe eliminar esta problemática y todo parte desde la educación además de apoyar a los emprendimientos.

¿Cómo se impulsará el emprendimiento?

Creando semilleros de emprendedores, nuestra ciudad es pionera en estos proyectos y podemos involucrar a la academia así como pasantías para que funcione.

Propuestas de la candidata

1) La tecnología será su potencial para crear una plataforma en la que los ciudadanos puedan votar directamente por las ordenanzas en discusión.

2) Propone usar el transporte alternativo como es la bicicleta y para ello estudia crear un carril exclusivo en las vías principales ya que considera que el trayecto es más ágil.

3) Se comprometió a que la ciudad de Quito volverá a ser Luz de América, para volver a decir con orgullo ¡Este es el Quito de los quiteños! Trabajemos

juntos porque el cambio se viene sí o sí”. Recuerda la campaña de Don Evaristo que dio excelentes resultados para evitar botar la basura así como las buenas costumbres.

4) El municipio reducirá su personal para evitar más gasto.

