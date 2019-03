Edwin Bosmediano: "El conocimiento, la experiencia, la juventud y las ganas para llevar las riendas de Quito"

Edwin Bosmediano, quiteño de nacimiento, es administrador de empresas, emprendedor, empresario y tiene experiencia dentro de la función pública pues ha ocupado algunos cargos dentro del Municipio de Quito. Fue Director Metropolitano de las 33 parroquias del Distrito. También fue asesor del Secretario General de Coordinación Territorial para posteriormente ejercer el cargo de Administrador Zonal de Calderón y de Eloy Alfaro, Zona Sur.

Con su trayectoria y conocimiento plantea un plan de trabajo estratégico que va dirigido a dar sustento legal desde el consejo a los planes y proyectos que mejoren la calidad de vida de los quiteños y quiteñas optimizando recursos y generando servicios ciudadanos mediante 3 ejes:

1.- Recuperación de los valores ciudadanos

Tenemos que rescatar los valores de la familia y la sociedad. Volvernos a ver a la cara. Rescatar varias situaciones y mejorar los hábitos como ciudadanos. La gente no cede el puesto en el trasporte público o no respeta el paso, ni los espacios públicos.

2.- Quito, una ciudad digital

Quito necesita un acceso libre a internet. La página del municipio y los trámites deben ser más amigables para evitar tanta movilidad.Por qué trasladarnos a nueve administraciones zonales, si podemos hacerlo en línea.

Con las nuevas tecnologías podemos solucionar muchos de los problemas que tiene la ciudad como el acoso. Aunque tenemos un excelente programa que ha actuado en el sistema de transporte masivo, también se necesita en los espacios públicos.

También podemos ayudar al turismo, donde una aplicación pueda decir hacia donde dirigirnos, qué comer, qué conocer, dónde divertirnos, dónde están los espacios culturales y deportivos. Tener la información en la mano.

Creemos que podemos dar mucho desde una ciudad digital.

3.- Espacios públicos

Debe existir una campaña de no comprar en la calle. Existe la ordenanza 280 que regula el espacio público y las instituciones llamadas a colaborar con el control del son la Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Control. Hay que fortalecerlas desde el legislativo.

Dentro de los espacios públicos existen las ligas barriales que actúan sobre predios municipales. En el cual la informalidad de la tenencia del predio campea en toda la ciudad. Creemos que la ordenanza 233 que regula las ligas barriales con su reglamento que está por revisarse debe llegar a la gente y hacerle más autónoma.

Estos espacios son de desarrollo ciudadano, de encuentro comunitario. No vamos solos, vamos en familia. Son puntos de encuentro ciudadano que deben tener un escenario apropiado.

Quito tiene que convertirse en una ciudad inclusiva. Las veredas no son aptas para adultos mayores o personas con discapacidad. Vemos que sesenta y piquito ha sido un proyecto muy bueno pero deberíamos dotarlo de muchos más programas.

¿En cuánto a la seguridad?

Si el municipio realiza una obra, no podemos apropiarnos de este espacio por la inseguridad. Creemos que la Policía y ministerio de Interior junto al Municipio deben engranarse para tener una mayor percepción de seguridad. Se lo hará con más policías metropolitano, dotación de luz en los espacios públicos.

El área de cultura en lo que se refiere a toma de arte, saberes, sabores y este tipo de situaciones gratuitas deben ser apropiadas dentro de la ciudad.

Movilidad

Creemos que esta ciudad inclusiva, tiene una transversabilidad junto a la movilidad. El Metro de Quito no solucionará los problemas de movilidad si no es integral, si no existe inclusión , si no existe una conexión.

El Metro solucionará problemas entre Quitumbe y el Labrador. La ciudad no solamente es longitudinal, existe transversalidad. Hay conexión con las 33 parroquias rurales. Debe tener una interconectividad con valles de Tumbaco y Los Chillos.

Esa distancia entre urbanidad y ruralidad debe acortarse, la movilidad y la conectividad deben sumarse a los servicios básicos.

Creemos que desde el Consejo Metropolitano no entro a aprender, la curva de aprendizaje será mínima y conocemos perfectamente el Municipio, fui administrador de Calderón

Tenemos el conocimiento, las ganas y esperamos que la ciudadanía opte porque la lista 6 pueda tomar las riendas en lo que se refiere a muchos puntos pendientes y dar continuidad a programas como el 60y piquito, guaguas centros, volver a ver, la casa somos.

Quito necesita una nueva manera de gobernar, una manera más ejecutiva. Tenemos el conocimiento, sabemos qué hacer y cómo hacerlo.

El conocimiento, la experiencia, la juventud y las ganas es lo que nos une a los candidatos de la lista 6 para llevar a la ciudad adelante.