Andrés Benavides quiere "cero corrupción" en la Alcaldía de Quito

En caso de llegar a la Alcaldía de Quito, Andrés Benavides declarará a la ciudad en emergencia, a nivel de seguridad, movilidad-vialidad y sanitario. Además, afirma que hará auditoria a las anteriores administraciones y que con él “se acabaron los amigüis” en el Municipio.

El candidato de Sociedad Patriótica, lista 3, muestra sus proyectos de trabajo a través de la aplicación “Quito 3”, con la cual difunde sus propuestas, ofrece un plan de vivienda, una bolsa de empleo, entre otras acciones, que ejecutará en el caso de llegar al Municipio.

¿Cuál es su visión de ciudad?

Quiero una ciudad equitativa, solidaria, inclusiva y transparente. Quiero un Municipio ordenado, sin corrupción. Hoy, la ciudad está venida a menos, cuando antes éramos referente en muchos aspectos. Lamentablemente no tenemos una visión clara, situación que viene desde alcaldías anteriores, quienes no trabajaron con una proyección de ciudad. Además, el Alcalde tiene que llegar a administrar la ciudad y debe generar empleo. Tenemos el 50% de la Población Económicamente Activa que no tiene trabajo en Quito, y a los que además, se les pide requerimientos inconstitucionales, como por ejemplo, que sea joven, de 18 a 20 años, pero con 20 años de experiencia ¡Imposible!; con esta condición, desde los 40 años ya no se puede trabajar. ¿Dónde queda la garantía al trabajo en mi ciudad?

En el mundo, las alcaldías se dedican a solucionar este problema. Aquí estamos acostumbrados a que el Municipio ponga impuestos, ordenanzas, tasas o administre un presupuesto. Eso se acabó. Son políticas públicas caducas.

Proponemos un Municipio distinto. Aplicaremos el sistema “block chain” para cero corrupción.

¿Cómo se generarán los recursos que necesita la ciudad?

El Municipio está para generar recursos, con alianzas público- privadas que nos permita hacer obra, dar empleo, dar vivienda a la gente, y otorgar servicios de calidad en todos los barrios. Es momento de tener una ciudad emprendedora y tecnológica. Una muestra de ello es nuestra aplicación Quito 3, donde ofrecemos un banco de oportunidades laborales. Muchos ya se “repartieron la torta”, pero nosotros pensamos que en Quito hay personas que tienen la capacidad y los conocimientos y no son tomados en cuenta. Mi Municipio es abierto para la gente que tenga las mejores actitudes y habilidades y que pueda acompañarnos en nuestro equipo de trabajo y en los diferentes proyectos.

¿Qué obras propone?

Hoy en día, lastimosamente, Quito no necesita una sola megaobra, necesita una reestructuración total de lo que está viviendo.

En vialidad tenemos 10 mil kilómetros de calles destruidas. El 80% cuenta con una infraestructura que ya cumplió su vida útil, por lo que vamos a pavimentar y repavimentar. También queremos reorganizar el espacio público para dar prioridad al peatón e impulsar el uso de bicicletas. Para ello, se rediseñará la ciclovía y se dará estacionamientos exclusivos, además, proponemos un seguro para ciclistas. En cuanto a los buses del sistema integrado, deben repotenciarse porque están cerca de cumplir su vida útil, y las paradas deben ser fuentes de ingreso para Quito y aplicar tecnología.

En cuanto a la basura, la ciudad y la familia debe tomar el compromiso de reciclaje para la generación de energía. Apenas se recicla el 2% del 24 % de basura orgánica que se genera. Con esto, se permitirá tener energía barata para utilizar el bus eléctrico, y para que los empresarios e industriales generen fuentes de empleo en la ciudad.

Más propuestas del candidato

Las rutas del transporte público deben ser rediseñadas para servir a más barrios. Los taxistas legales deben modernizar su servicio y hay que llegar a consensos con quienes utilizan aplicaciones móviles. Para el comercio informal, crearemos una red de quioscos para dignificar el trabajo informal. Las mujeres jefas de hogar podrán acudir a centros educativos los sábados para que terminen el bachillerato, el tercer o cuarto nivel. Se conformará un observatorio de género para que se cumpla la inclusión e igualdad. Disminuir los trámites municipales y lograr una reingienería en el personal.