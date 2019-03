Alicia Durán Ballén: Mi afán es ayudar desde adentro para que se hagan los cambios

Hija del expresidente de Ecuador Sixto Durán Ballén ha heredado el legado del servicio a la comunidad y su afán en estas elecciones es ayudar al sitio donde vive, San Roque.

"Tenemos un fundación para ayudar a los niños de esa zona hace 18 años y ahí vivimos con mi esposo. Junto a otras personas voluntarias hemos servido a la comunidad de San Roque y eso fue lo que me movió para saber qué más podía hacer. En varias administraciones hemos pedido ayuda para esa área tan descuidada del centro, que se ha restaurado, pero solo un porcentaje".

¿Cuáles son los planes?

El Centro Histórico no solo es lo que está al rededor de la Plaza Grande. Hay casas, pasajes y calles maravillosas que se pueden restaurar, porque aún falta mucho por hacer.

Algo que nadie ha tomado en cuenta es el mercado de San Roque y sus alrededores. Esta parte influye en todo el eje de occidente a oriente y también en el Centro Histórico turístico porque en el sector hay delincuencia, drogadicción, indigentes, perros callejeros y basura. Mi afán es ayudar desde adentro para que se hagan los cambios.

Se hará una reorganización y reestructuración total de San Roque, nos solo obras parches como arreglar un techo, una pared o un quiosco.

Hay que reubicar a las personas, no desalojaras porque mantienen a sus familias. Se debe trabajar por etapas, haciendo parqueaderos, sitios decentes donde puedan vender sus productos, dignificar y dar los servicios adecuados de agua, luz, baterías sanitarias, recolección de basura que ahora es un caos.

Nosotros vivimos aquí, hacemos las compras todas las semanas y conocemos las necesidades. Los niños que cuidamos son hijos de los vendedores de San Roque, entonces conozco hace muchos la problemática del sector.

¿Su aporte en el sector?

Tenemos una fundación particular. La casa se compró junto a un grupo de personas y estaba en malas condiciones, pero se restauró poco a poco. Es un patrimonio histórico, tiene más de 100 años y siempre fue con la idea de servir a la comunidad.

Tenemos 50 niños de la zona que vienen todas las tardes y los ayudamos con tareas dirigidas, computación, tenemos un biblioteca, se les da comida caliente, hay un cancha de fútbol. Todo lo que tenemos son por donaciones.

¿En cuánto a la seguridad?

La falta de seguridad es un tema que se da en los barrios y se da por la falta de empleo. Hay una incertidumbre en la gente. Se incrementará la seguridad no solo entrenando mejor a los agentes metropolitanos, si no pedir apoyo al Gobierno a instituciones como el Ministerio del Interior. Además, participar con los ciudadanos con las alarmas comunitarias.

La gente tiene miedo de San Roque, en 18 años nunca me ha pasado nada, los niños me dicen mama Alicia.

Realmente la gente es amorosa y buena. Claro que hay delincuencia y si no estaríamos presentes los niños correrían ese riego. Por ello que realizará obras para dar otra imagen de seguridad.

Acogida

Ha sido muy grato recorrer todos los barrios del distrito Centro. Mi deseo es que se pueda restaurar los barrios del Centro para la gente que vive ahí y darles una mejor calidad con buenas condiciones, que se sientan seguras.

La gente sabe que nunca hemos usando la fundación para fines de lucro, si no para servicio a la comunidad. Hay una experiencia, la gentes sabe que soy una persona de palabra.

¿Una vida de servicio a la comunidad?

Somos muy familiares. Desde mis abuelo, mi mamá, mi papá siempre han estado en el servicio a la comunidad. Una vez un nieto de mi padre le preguntó ¿por qué siempre estás en la política? Él respondió "no estoy en la política, yo estoy en el servicio público por servir a Dios y a mi país ". Nosotros hemos heredado ese sentimiento se servicio al prójimo.

Sé que mi papá me acompaña a diario desde el cielo. Cuando yo digo que soy hija de Sixto Durán Ballén, la gente se le ilumina el rostro y me brinda las mejores palabras de cariño y respeto, lo cual me ha llenado mucho.