Paola Pabón impulsará la productividad y el empleo en Pichincha

Paola Pabón aspira ser la primera mujer que administre la provincia desde la Prefectura de Pichincha, en las elecciones seccionales de este 24 de marzo. Lo hará a través de “Compromiso Social” (Lista 5), con la cual tiene la posibilidad de devolverle a esta provincia, lo que le ha permitido ser.

¿Por qué aspira ser la nueva Prefecta de Pichincha?

Tengo 41 años y más de la mitad de mi vida he sido servidora pública. Empecé a trabajar a los 18 años como promotora comunitaria en el Consejo Provincial de Pichincha y me impactó el hecho de que una provincia donde eestá la capital de la República, existan cantones que no tengan servicios básicos, escuelas unidocentes donde los estudiantes se sientan en tachos de pintura. Desde ahí sueño con hacer de esta provincia diferente.

¿En qué se enfoca su plan de Gobierno?

Estamos planteando cinco ejes: económico-productivo, social y humano, ambiental- patrimonial, vialidad y conectividad, y el buen gobierno. Los hemos puesto en ese orden porque el primer punto es un gran paraguas para desarrollar los otros objetivos.

“Soñamos con una Pichincha, productora, agroexportadora, industrial y turística, con la finalidad de generar empleo”.

¿Cómo se lo trabajará?

Creemos que la provincia puede ser productiva y hay que hacer todos los esfuerzos para que se cumpla. Excepto Rumiñahui y Quito, se tiene seis cantones dedicados a la producción y no hemos logrado en 10 años una política que motive a esos productores a trabajar de manera coordinada, no se han construido centros de acopio, no se ha logrado que esta ruralidad aporte a Quito desde una lógica de seguridad y soberanía alimentaria. Soñamos con crear la Corporación Pichincha, de alianza público privada, para capacitación a agricultores, crédito temprano y trabajar en la marca Pichincha, para dar valor agregado a la producción, agrícola, artística o artesanal, entre otras áreas.

La pobreza en Quito ha aumentado 5 puntos en el último año y medio, y hay una cifra que me atormenta: aproximadamente 25 mil jóvenes, entre 25 y 30 años, con título de tercero o cuarto nivel, no son parte de la Población Económicamente Activa. Quito tiene talento humano que no está siendo aprovechado y si no generas riqueza, no puedes distribuir derechos ni distribuir igualdad.

¿Qué se hará en el área social?

Sueño con un territorio libre de violencia contra las mujeres y cualquier tipo de discriminación. Los pichinchanos somos gente buena y siento que eso se está perdiendo. No pueden seguir muriendo nuestras mujeres por violencia de género a vista y paciencia de la comunidad, esa debe ser la diferencia al tener una primera mujer prefecta, que combata esa situación exigiendo igualdad de condiciones.

¿Qué hacer en el tema vial?

Se concluirá la ampliación de la vía Aloag- Unión del Toachi y se estabilizará taludes con obra civil que desvíe el agua de las montañas. Sin embargo, este tema lo planteamos con una nueva lógica: hacer de Pichincha nuestro destino, hacerla una potencia turística. En lugar de pensar cómo los quiteños saldrán de su ciudad, pienso en una provincia que va a recibir visitantes de varios puntos del país. Soñamos con que las 53 parroquias sean “pueblos vivos” y para ello hay que generar condiciones, como seguridad, conectividad, gastronomía y hospedaje, para generar empleo para los pequeños negocios, medianas y grandes empresas.

Pichincha pide “a gritos” empleo

La candidatura me ha permitido volver a caminar la provincia, y la gente pide a gritos empleo. Por más que quieran maquillar la cifras de desempleo, su aumento es vertiginoso. Los comerciantes informales piden que se los deje trabajar, los jóvenes y mujeres piden oportunidades. Es por eso que tenemos que dejar una marca distinta de trabajo en la Provincia. Pichincha es una provincia femenina, por eso, algún mensaje importante debemos mandar.

Proyectos

Se plantea la construcción de un Puerto Seco. Además, gracias a la infraestructura y conectividad del Aeropuerto de Quito, estamos soñando en un nuevo parque industrial que concentre la actividad que hay en Quito, evitando temas de contaminación, tránsito, y propiciando la generación de cadenas productivas. Creación de la primera cicloruta de Pichincha y fomento de deportes al aire libre, con espacios para la familia y la juventud. Cambiar la malla curricular del Instituto Tecnológico que tiene Pichincha para generar profesionales técnicos para la nueva visión productiva.