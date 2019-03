Giovanna Ubidia: Turismo deportivo para fomentar el empleo

¿En cuánto al trabajo?

Cuando hay turismo, hay empleo y seguridad. Me baso mucho en el deporte de aventura dentro de las parroquias rurales porque es un arma fuerte. Podemos hacer treking, ciclismo y caminatas. El plan está basado en la alianza público privada para que la gente de las parroquias se eduquen y sean ellos quienes se hagan cargo.

Pero es ampliar la visión de gente. Necesitamos que las personas de la parroquia amplíen esta visión, se les de una guía y que mejor hacerlo de una manera divertida, sana y puedas dar a conocer tu país.

¿El tema de seguridad?

Específicamente en el área de ruralidad me enfocaré en mi tema deportivo. El plan es darles oportunidades a los niños y jóvenes para que practiquen deporte va a disminuir la inseguridad. He tenido la oportunidad de realizar estudios sobre la adicción a las drogas en parroquias rurales y cuatro de cada 10 jóvenes las consume. Lamentablemente no se ha dado la oportunidad a los niños y jóvenes para tener extracurriculares donde la misma gente de las parroquias como profesores de educación física, entrenadores, artistas, etc. pueden ser quienes den charlas y capacitaciones.