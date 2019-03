María Sol Corral: "Es hora que una mujer administre Quito"

María Sol Corral aspira llegar a la Alcaldía de Quito para Gobernar con las cualidades que ella se describe: Experta con los números, organizada y con objetivos claros. Considera que con sus estudios, conocimientos y experiencias internacionales se podrá manejar a la perfección el presupuesto del Municipio a fin de planificar y ejecutar. Su Plan de Trabajo está enfocado en darle mayor participación a las mujeres y en la seguridad ciudadana.

¿Su principal objetivo es una ciudad segura para mujeres?

Yo planteo una ciudad desarrollada para mujeres. Cuando lo está para nosotras también lo es para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, y hombres. Apunto a ello: Una ciudad para todos. Si no tenemos una visión de ciudad para la mujer, tendremos el resultado de inseguridad que estamos viviendo en la actualidad. La razón es porque no existen presupuestos de género.

¿Considera que la administración de la Alcaldía de Quito debe estar integrada por mujeres?

En mi Alcaldía, la mitad de mi Gobierno será paritario. Las empresas públicas estarán dirigidas por altas mujeres profesionales. De mis secretarías, la mitad estarán bajo la dirección de mujeres. Por ejemplo, en la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EPMMOP) habrán mujeres que se encarguen de la planificación y construcción.

"Si las mujeres somos las mejores administradoras del hogar, también podemos serlo en el Municipio de Quito", dijo.

El objetivo es implementar políticas para que disfrutemos de una ciudad segura para todos. Si no tenemos calles en buen estado, si no tenemos acceso a los barrios, o no podemos transportarnos en buses seguros, ¿Cómo pretendemos que Quito sea seguro para todos? Debe haber horarios extendidos de buses, calles iluminadas, aceras en perfecto estado. Todas las condiciones deben ser óptimas.

¿Cuál es la prioridad que debería tener el próximo Alcalde de Quito?

Quien esté a cargo de la ciudad debe pensar cómo protege a su ciudadanía, cómo le brinda las principales oportunidades para que se mantengan seguras en su transporte público, en la calle cuando sale de su hogar y cuando regresa de su destino. Esta es la regla número uno de la convivencia. De nada sirve tener un buen empleo si no hay seguridad en la calle. Ya nadie quiere estar con sus pertenencias porque hay temor.

Ante esto propongo una cultura de vigilancia y seguridad ciudadana. Y además un fortalecimiento de la Policía Metropolitana. Ese es el punto de partida para combatir la inseguridad.

¿Qué plantea para la seguridad de los quiteños?

Propongo una ciudad más segura, a través de la extensión de los horarios de funcionamiento del transporte público, de esa manera todos se trasladarán a la hora que necesitan.

Es necesario el fortalecimiento de la Policía Metropolitana e incorporar más uniformados. Insisto en una administración liderada por mujeres, nosotras somos excelentes en proveer este tipo de servicios para los ciudadanos.

¿Cómo aportaría con la movilidad de la ciudad?

Mientras se peleen por las plataformas de taxis, yo trabajaré en una que los usuarios de buses accedan desde sus dispositivos y tengan información de la ubicación y el tiempo de espera de la unidad de transporte. Es por ello que el transporte contará con sistema de GPS. Primero se implementará con el público y luego el privado.

¿Apoyará el arte urbano?

A María Sol le importa el arte, la cultura, y que los gestores culturales estén en el espacio público. Sueño con una ciudad con músicos, obras de teatro y exposiciones en la calle.

Otras propuestas

Un Quito abierto 24 horas, los siete días de la semana. Plantea un Gobierno que duplique su productividad de la ciudad después de las 19:00 hasta las 02:00. Creación de la Secretaría de la Mujer. A través de ella impulsar el microemprendimiento para los jóvenes y mujeres. Auditoría a los contratos, adjudicaciones y concesiones que se han realizado en el Municipio. Se va a preparar un presupuesto para 2020. Las Secretarías del Municipio se dedicarán a cumplir su papel de Política Pública. Activar la Capital para el turismo y generar más ingresos. Trabajar junto con la empresa privada por la ciudad.

Perfil de la candidata

María Sol Corral conoce a fondo el Municipio ya que asumió el cargo de Vicealcaldesa de Quito. En la actualidad es Presidenta de la Fundación Sonrisas de Mujer. Además tiene una Licenciatura en Administración Pública y Máster en Imagen Pública. Es experta en el manejo de políticas internacionales y copiar modelos de Gobierno de otras ciudades ya que fue representante de Cónsules de Latinoamérica y el Caribe en México, mismo país en el que se desempeñó como Cónsul General de Ecuador en México.

Video relacionado