Pablo Dávalos: “Necesitamos personas que piensen en el siglo XXI"

Pablo Dávalos es el candidato a la Alcaldía de Quito por Pachakutik. Su plan de trabajo tiene varias prioridades en función de un análisis que se hizo de la ciudad. “Mi candidatura está avalada por el movimiento indígena y nace desde un diálogo de las organizaciones sociales como: animalistas, antitaurinos, jóvenes, ecologistas, líderes barriales, académicos, expertos, etc”.

¿Cómo solucionar el tema de la basura?

Se implementará el ‘programa basura cero’ que implica la reducción, reciclaje y reutilización con el apoyo y soporte de recicladores. Determinar los días en que se recogerá solo la basura orgánica. Se va a repartir las fundas de basura con código de barras para establecer el predio.

De tal manera, habrá un control para evitar que los hogares no cumplan con las disposiciones del Municipio. Esa basura orgánica entra a un proceso de reciclaje y una vez compostado entra a la agricultura urbana a través de aplicaciones.

Le debemos a Kennet Boulding la frase: "el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, es un loco… Posted by Pablo Davalos on Monday, February 25, 2019

¿En cuanto a la seguridad?

A través de una estrategia multisectorial y con el apoyo de la Policía, el Ministerio del Interior, el ECU911 se brindará auxilio inmediato a cualquier ciudadano que esté en emergencia. Las paradas de buses se convertirán en sitios de seguridad y tendrán botones de pánico, las paradas deberán ser iluminadas en todos los barrios y todas estarán conectadas con cámaras.

Habrá programas para la protección de la mujer con ‘Femicidio cero’, una estrategia de ayuda y soporte para evitar que la mujer sea víctima de violencia.

¿El mayor problema que tiene Quito?

El mayor problema y del cual se derivan los demás es el desempleo. Los ingresos no alcanzan y al no tener trabajo hay problemas sociales. El plan que tenemos es el ‘Banco de la Ciudad para generar créditos para pequeñas y microempresas que son las que más absorben mano de obra con el objetivo de brindar créditos hipotecarios para que la gente puede comprar casas y dinamizar la economía.

¿Cómo combatir la informalidad en transporte?

Las plataformas digitales de transporte deben regularse y competir en igualdad de condiciones. En cuanto a los taxis, se deberá cambiar los parámetros de evaluación y regularización para hacerlos ágiles y buscar una evolución de los autos convencionales a eléctricos y este sistema ayude a luchar contra el cambio climático.

Los haremos con inteligencia artificial y conectiva. Con los autos eléctricos habrá seguridad y no se contaminará.

¿De qué manera se recuperarán los espacios públicos?

Si tenemos el ‘Banco de la Ciudad’, tenemos oportunidad para establecer los negocios formalmente. No vamos a permitir que los vendedores informales se toman las calles. Vamos a restaurar veredas para que sean de las personas. El ‘Banco de la Ciudad’ está vinculado en el microcrédito.

Puedes acceder a créditos desde 100 dólares hasta $10 mil con el 8% de interés anual. La ventaja es que el banco tendrá toda la información de quien pida el crédito para saber la situación real.

¿Los sectores más vulnerables que tiene Quito?

Primero, los niños. No tenemos espacios para ellos, no es ciudad para los pequeños, hay pocos parques y espacios verdes. En segundo lugar están los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. No es una ciudad amigable para ellos. También están las mujeres que sufren acoso en la calle y no pueden ni usar falda. Es una ciudad hecha para adultos, blancos, mayores y con auto.

¿Daño a la vía pública?

Vamos a fortalecer la direcciones de parques y jardines. Se generará ordenanzas para que los ciudadanos pinten sus casas. Habrá concursos de grafitis. Los restaurantes prestarán los baños. Vamos a dejar limpia la ciudad con normas claras de recolección y reciclaje.