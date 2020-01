Memes de Danna Paola por responder a participante de la Academia; "Yo no vengo a ser tu amiga"

Danna Paola protagonizó una escena que causó polémica. En el programa "La Academía" respondió sin pelos en la lengua contra uno de los participantes que la habría insultado. Tras ello, se desataron varios reacciones y las redes se llenaron de críticas, memes y videos.

El ahora exalumno Gibrán, la habría llamado "cule…".

"Yo creo que es una falta de respeto, en primera insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar como hablas de Francely o como te expresas de cualquier otra mujer", dijo Danna Paola.

Además, le dejó claro que ella está ahí para ser su amiga. "Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie (…)No vine a ser tu amiga", dijo enérgicamente la cantante de 'Oye Pablo'.

Luego del programa, la cantante y actriz mexicana publicó un comunicado.

"He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP. Sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento", dijo.

Reacciones en redes

El video se viralizó rápidamente y las redes "estallaron", por ende los memes no se hicieron esperar.