Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker lanza su primer tráiler

Luego de meses de absoluto silencio la gente de Disney y Lucasfilm por fin ha lanzado el primer tráiler del Episodio IX de Star Wars, que llevará por nombre The Rise of Skywalker.

A unas horas de que se filtrase la bomba de que el estudio prepara una mega caja de colección con las nueve películas de los Skywalker en Blu-ray 4K; la Star Wars Celebration inició actividades con la joya de la corona.

El tráiler del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker revela los primeros avances. No muestra detalles muy profundos sobre la trama pero nos deja en claro cuál es la vibra con que ha sido filmada y podemos respirar tranquilos.

La fotografía parece remitir nuevamente a la tierra segura de El Despertar de La Fuerza con algunas mejoras que prometen algo que al menos no sería dentro del rango de The Last Jedi.

El Episodio IX es dirigido por J.J. Abrams. El libreto fue escrito por él mismo, Chirs Terrio (Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League) y Colin Trevorrow (Jurassic World: Fallen Kingdom).

The Rise of Skywalker se estrena el 20 de diciembre de 2019.