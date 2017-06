"The Mummy" llega para enfrentarse a "Wonder Woman"

“The Mummy”, la primera entrega de una planeada saga sobre los monstruos clásicos del estudio Universal, llega a la cartelera este fin de semana con la intención de arrebatar el número uno de la taquilla a “Wonder

Woman”.

La historia se desarrolla en el Londres actual y deja la manipulación del mal en manos de otro clásico, el doctor Jeckyll y su contrario, Hyde, que interpreta Russell Crowe.

Además de “The Mummy“, llegan a los cines la cinta de terror “It Comes at Night”, la comedia “Beatriz at Dinner” y el drama “My Cousin Rachel”.

“It Comes at Night”, de Trey Edward Shults, cuenta cómo una familia se encierra en su hogar tratando de sobrevivir a una amenaza sobrenatural mundial y cómo las rutinas que han creado saltan por los aires cuando otra familia irrumpe en su casa buscando refugio.

Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo y Riley Keough son los protagonistas.

EFE