“Es una falta de respeto colosal”: Medallista olímpica mexicana, Aremi Fuentes, denunció que recibió un cheque sin fondos

La halterofilista mexicana y ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes, denunció que el Gobierno del Estado de Baja California le entregó de premio un cheque sin fondos.

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto cuando la atleta mexicana, que participó en la categoría de 76 kg, se reunió con autoridades para reconocerle su esfuerzo en Tokio por lo que le hicieron entrega de un cheque por 50,000 pesos (USD 2.492).

“A la fecha de la entrega del cheque de 50.000 pesos, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. De hecho, no es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, afirmó la deportista este durante una conferencia de prensa.

“Es una falta de respeto colosal“. Aremi Fuentes en Facebook.

Agregó que otras medallistas olímpicas, que participaron en Tokio 2020 recibieron de sus gobiernos unos 7.500 dólares, más un sueldo de 1.000 dólares mensuales.

“Mientras yo gano 3.000 pesos mensuales (150 dólares), más 3.500 pesos (175 dólares) de alimentación”. Aremi Fuentes.

AUTORIDADES RESPONDEN

Al respecto, el Gobernador constitucional del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, admitió que le debe a Fuentes los 50.000 pesos.

También negó que el cheque que se le otorgó a la atleta esté sin fondos. Aseguró que está en todo su derecho de reclamar la falta de pago.

“No se la ha cumplido los 50,000 pesos y tiene derecho de reclamarnos, pero de decir que tiene cheque sin fondos y luego correr la nota a nivel nacional. Es cuestión de tiempo que se le dé el dinero”, comentó.

Por su lado, el director del Instituto del Deporte y la Cultura Física del estado, David González Camacho, señaló que “se hizo una reunión con el señor gobernador para que ese premio se les entregara, primero de 24.000, el cual se hiciera efectivo inmediatamente, y el segundo, era simbólico, pero puede ser canjeado”. Añadió que la halterofilista nunca ha solicitado al Instituto el premio y están pensado “pagarlo un poquito más adelante”.

