¡Directo en la infancia! Bambino Pons cantó el gol de Cristiano Ronaldo con el Manchester United al ritmo de Guns ‘n Roses

El popular relator de fútbol y periodista, Juan Manuel “Bambino” Pons, lo volvió hacer. Ahora con Cristiano Ronaldo de titular en el Manchester United, el argentino relató el gol al ritmo de Guns ‘n Roses. Un verdadero recuerdo de las mejores épocas para mirar fútbol inglés.

El singular cántico de Bambino fue una caricia al alma para los fanáticos, que no dudaron en agradecerle vía redes sociales. En Twitter, de hecho, su nombre lidera las tendencias.

EFE

Fue justamente a los 47′ de del primer tiempo. Cuando faltaban segundos para que el árbitro mande al descanso, llegó el gol de ‘Batipibe’, como el argentino llamaba a Cristiano hace varios años. Fue entonces que el portugués convirtió después de 12 años con la camiseta del United.

Mientras tanto, el Bambino hizo lo que tenía que hacer: cantar al ritmo de Welcome To The Jungle.

“Este es Ronaldo, que volvió al United, a ganar la Premier. Este es Ronaldo, el que te la emboca, el que te enloquece, el que te liquida. Este es Cristiano Ronaldo. El gol del portugués”, entonó el relator argentino.

GOL DE CRISTIANO RONALDO EN SU DEBUT Y CÁNTICO DEL BAMBINO PONS: LA JORNADA PERFECTA EN LA #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/IyUxRJR2LO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2021

Ya en el segundo tiempo, llegó el doblete de CR7 y fue el turno de los Rolling Stones.

#PREMIERxESPN "FUE RONALDO, AAHAHAH AHAHAH… PORTUGUÉS… EL ELEGIDO" ¡¡DOBLETE ANTE NEWCASTLE EN SU DEBUT!! Y otra vez el Bambino… pic.twitter.com/opPtZBNsj1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2021

PREVIA

Cristiano Ronaldo será titular para enfrentarse este sábado al Newcastle United, en lo que supone su segundo debut con el Manchester United.

El portugués, que firmó por el United en los últimos días del mercado de fichajes, volverá a Old Trafford, su casa desde 2003 a 2009, después de una semana de entrenamientos ya como ‘Diablo Rojo’, de acuerdo con EFE.

