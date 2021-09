¿Vuelve la línea de tres? La posible alineación de Ecuador para medir a Uruguay

La ‘Tri’ cumplió su último entrenamiento en medio del hermetismo antes de enfrentarse a Uruguay por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022. Tanto Ecuador como los ‘celestes’ cuentan con bajas por lo que ambos técnicos han tenido que replantear los equipos.

Ecuador no podrá contar con Junior Sornoza por tarjeta roja y con los lesionados Hernán Galíndez y Jhegson Méndez. Los tres no viajaron con la delegación a Montevideo. Por su parte, Uruguay no cuenta con Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín por lesión.

Ante la lesión del arquero titular, Alfaro incorporará a Pedro Ortiz y Byron Castillo regresa a la titularidad en reemplazo de José Hurtado. Hay una duda en el lugar de Pervis Estupiñán y en su reemplazo podría estar Diego Palacios por la banda izquierda.

Gonzalo Plata en los entrenamientos en Montevideo- Prensa FEF

También se evalúa el físico de Piero Hincapié, Ángel Mena y Énner Valencia.

Además Alfaro estaría ensayando un tridente de ataque conformado con la novedad de Johan Julio. Mena en el centro y Enner Valencia.

Con esta alineación saltaría Ecuador a enfrentar a Uruguay:

Ecuador: Pedro Ortíz; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Fernando Gaibor, Carlos Gruezo; Ángel Mena, Johan Julio y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

El once de Alfaro siempre es un misterio pues en sus ocho juegos de eliminatorias, el argentino no ha repetido una alineación. Incluso en la Copa América 2021.

Por otro lado con la lesión de Godín en Uruguay, el equipo de Tabárez saltaría así a la cancha:

Uruguay: Fernando Muslera; Ronald Araujo Nahitan Nández, José María Giménez y Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Brian Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez

