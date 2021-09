Se filtra audio de Roddy Zambrano alentando a los árbitros a no pitar los partidos de la LigaPro

Se agrava el problema entre la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) y la LigaPro. Esta vez, se filtró un audio de Roddy Zambrano, referente del arbitraje ecuatoriano donde alentaría a sus colegas a no presentarse en la siguiente fecha de la LigaPro.

“Tenemos que tener determinación y no dar el brazo a torcer, que vayan a pitar con árbitros amateurs si quieren, no hay problema, hay que hacernos respetar”, resaltaba el colegiado en respuesta a las declaraciones de Miguel Ángel Loor de suplir a los referees profesionales por amateurs.

💣💣 🚨ÚLTIMA HORA 💣💣🚨



AUDIO FILTRADO 📲📲📱



Audio del árbitro Roddy Zambrano en el chat de los árbitros motivando al paro y hablando de deudas de FEF desde el 2018.



¿Por qué paran LigaPro si el problema más grave es la FEF? pic.twitter.com/N15JANnEeO — Gabriel Solorzano (@GaboSolorzanoEc) September 7, 2021

“Nosotros tenemos que estar dispuestos a perder nuestra categoría, a perderlo todo, para ganarlo todo. Si no es ahora, no va a ser nunca.”, habló en relación a las sanciones advertidas por LigaPro en caso de no presentarse.

También añadió que existen deudas desde el 2018 por parte de la FEF, que les debe incluso más que la misma LigaPro, y que este es el momento para “Hacer respetar al arbitraje ecuatoriano”.

Zambrano finaliza el audio diciendo a los demás jueces de que no teman por las consecuencias por que según él, la FIFA va a sancionar a la LigaPro por poder a dirigir los encuentros con árbitros que no están acreditados por la institución.

Por su parte, el director de arbitraje de LigaPro, Joffre Paredes, calificó este audio como “una incitación al caos” y reconoció que iba a existir una reunión entre LigaPro, la CNA y los árbitros pero este audio cambia todo el panorama.

VIDEO: