¡Bajas importantes! Los jugadores sudamericanos que se pierden la triple fecha de las Eliminatorias

Al final, solo la Premier League siguió adelante con la decisión de no ceder a sus futbolistas para la triple fecha de las eliminatorias, por lo que 13 jugadores sudamericanos no jugarán con sus selecciones.

El pasado domingo 29 de agosto, el TAS salió en ayuda de las selecciones sudamericanas al denegar el pedido formar que había realizado la liga española en retener a los futbolistas. Esta medida también cayó en los italianos y portugueses que justificaban sus negativas por cuestiones de calendario y no por sanidad. En Inglaterra, sin embargo, mantuvieron la postura y llevaron a que distintos seleccionadores dieran de baja las convocatorias de sus jugadores que actúan en ese país.

¿Qué jugadores finalmente se perderán la triple fecha de las Eliminatorias?

Argentina:

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Emiliano Buendía del Aston Villa; Cristian Romero y Giovani Lo Celso, en Tottenham decidieron sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni pese a la decisión de los clubes de la Premier League. Así mismo viajaron los 18 convocados de Italia, España y Portugal, por lo que la ‘albiceleste’ no tiene bajas para la triple fecha.

Brasil:

Alisson (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Roberto Firmino (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Gabriel Jesús (Manchester City)

Fred (Manchester United)

Thiago Silva (Chelsea)

Raphinha (Leeds United)

Richarlison (Everton)

Tite no pudo tomar en cuenta a los nueve futbolistas de la Premier League y llamó a otros jugadores en su reemplazo. Por otro lado, los jugadores brasileños que militan en el Calcio y la liga española no tuvieron problemas de jugar las fechas FIFA.

Chile:

Ben Brereton (Blackburn Rovers)

Francisco Sierralta (Watford)

Martín Lasarte desafectó a los dos convocados que actúan en Inglaterra y llamó en sus lugares a Valber Huerta y Diego Valencia. Los citados de Italia y España viajaron sin problemas.

Colombia:

Tras la lesión de Yerry Mina el único convocado en Inglaterra es Davinson Sánchez, quien acordó con el Tottenham regresar al país antes del final de la triple fecha, por lo que solo jugará ante Bolivia y Paraguay y se pierde ante chile.

Ecuador:

Moisés Caicedo fue liberado sin problemas por el Brighton de Inglaterra, donde no hay tenido muchos minutos. Ecuador no presenta bajas por este tema de no ceder jugadores.

Paraguay:

Miguel Almirón (Newcastle United)

La gran figura de la Albirroja, no consiguió el permiso de su club para viajar. Los tres convocados que actúan en España e Inglaterra viajaron sin problemas.

Uruguay:

Edinson Cavani (Manchester United)

Oscar Tabárez confirmó el domingo 29 de agosto la baja del Matador de la nómina para la triple jornada. Los convocados de Italia, España y Portugal fueron autorizados a viajar, pero Luis Suárez y Sebastián Coates quedaron desafectados por sendas lesiones.

Perú:

No cuenta con futbolistas en Inglaterra por lo que Ricardo Gareca podrá contar con los tres convocados que actúan en España e Italia.

Venezuela:

Yangel Herrera, no pudo ser considerado por el entrenador interino Leonardo González Antequera por lesión.

Bolivia:

La Verde es la única de las 10 selecciones de Sudamérica que no tiene entre sus convocados a ningún futbolista que actúe en Europa, por lo que no sufrirá ninguna baja.

