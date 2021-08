Allegri confirma que Cristiano Ronaldo abandonará la Juventus

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo “no tiene intención de jugar en la Juventus” y que por eso no ha entrenado hoy con el equipo ni será convocado para el partido de liga de este fin de semana ante el Empoli.

“Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli”.